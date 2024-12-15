الدوري الإنجليزي: (مانشستر يونايتد) يفوز على (مانشستر سيتي) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 14 - 12 (كونا) -- حسم فريق (مانشستر يونايتد) ديربي مدينة (مانشستر) لصالحه على حساب غريمه (مانشستر سيتي) بهدفين مقابل هدف واحد في قمة الجولة ال16 من الدوري
الإنجليزي والتي جمعتهما اليوم الاحد على ملعب (الاتحاد).
ومع تقدم طفيف في نسبة الاستحواذ على الكرة نجح السيتي في التقدم بالنتيجة عند الدقيقة ال36 بهدف وقعه المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول.
وخلال الشوط الثاني رفع الضيوف من وتيرة اللعب ونسبة الاستحواذ على الكرة ليتكلل ذلك بحصولهم على ضربة جزاء نجح البرتغالي برونو فيرنانديز في تحويلها إلى هدف في الدقيقة ال88.
ولم تمض دقيقتين على هدف التعادل حتى سجل المهاجم العاجي آماد ديالو الهدف الثاني لليونايتد ويهدي فريقه فوزا ثمينا ونقاط ثلاث مهمة صعدت به إلى المركز ال13 برصيد 22 نقطة.
وفي المقابل تراجع السيتي إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة وراء كل من (ليفربول) و (تشيلسي) و (آرسنال) و (نوتنغهام فورست) على التوالي. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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