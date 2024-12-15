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بريطانيا تنضم رسميا الى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ

12/15/2024 11:32:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 12 (كونا) –- أعلنت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية اليوم الأحد انضمام المملكة المتحدة رسميا الى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ بعضوية كاملة متوقعة بذلك عوائد مالية على الاقتصاد البريطاني بقيمة ملياري جنيه إسترليني (850ر2 مليار دولار).
وأوضحت الوزارة في بيان انه بمقتضى هذه العضوية فإن الأعمال التجارية في بريطانيا سوف تواجه تعرفة جمركية وحواجز أقل في عمليات البيع في ثلاث قارات لاسيما قطاعات الخدمات المالية والصناعة والأغذية والمشروبات.
وتضم الاتفاقية في عضويتها كلا من أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام وحديثا المملكة المتحدة حيث يقدر إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول ب12 تريليون جنيه إسترليني (15 تريليون دولار).
ومن المقرر أن يتوسع نطاق عضوية الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ مع مرور الوقت لزيادة حجم المنافع الاقتصادية والاستراتيجية للاتفاقية. (النهاية)

ن ب ش / ف ا س




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