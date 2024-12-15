بريطانيا تنضم رسميا الى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 15 - 12 (كونا) –- أعلنت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية اليوم الأحد انضمام المملكة المتحدة رسميا الى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ بعضوية كاملة متوقعة بذلك عوائد مالية على الاقتصاد البريطاني بقيمة ملياري جنيه إسترليني (850ر2 مليار دولار).
وأوضحت الوزارة في بيان انه بمقتضى هذه العضوية فإن الأعمال التجارية في بريطانيا سوف تواجه تعرفة جمركية وحواجز أقل في عمليات البيع في ثلاث قارات لاسيما قطاعات الخدمات المالية والصناعة والأغذية والمشروبات.
وتضم الاتفاقية في عضويتها كلا من أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام وحديثا المملكة المتحدة حيث يقدر إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول ب12 تريليون جنيه إسترليني (15 تريليون دولار).
ومن المقرر أن يتوسع نطاق عضوية الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ مع مرور الوقت لزيادة حجم المنافع الاقتصادية والاستراتيجية للاتفاقية. (النهاية)
ن ب ش / ف ا س
MENAFN15122024000071011013ID1108995834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.