قطر تعلن استئناف عمل سفارتها في سوريا الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت قطر اليوم الاحد استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وتعيين خليفة الشريف قائما بالأعمال.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استئناف عمل السفارة في دمشق "يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011 تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية وتأكيدا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".
كما أكدت الوزارة أن استئناف عمل السفارة "بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة".
وجددت الوزارة حرص دولة قطر التام على المساهمة الفعالة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز عملية سياسية انتقالية تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها وتنقل سوريا الجديدة نحو مستقبل يلبي تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. (النهاية)
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