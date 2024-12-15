Monday, 16 December 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر تعلن استئناف عمل سفارتها في سوريا الثلاثاء المقبل

12/15/2024 11:32:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت قطر اليوم الاحد استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وتعيين خليفة الشريف قائما بالأعمال.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استئناف عمل السفارة في دمشق "يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011 تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية وتأكيدا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".
كما أكدت الوزارة أن استئناف عمل السفارة "بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة".
وجددت الوزارة حرص دولة قطر التام على المساهمة الفعالة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز عملية سياسية انتقالية تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها وتنقل سوريا الجديدة نحو مستقبل يلبي تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. (النهاية)

س س س / ف ا س




MENAFN15122024000071011013ID1108995833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث