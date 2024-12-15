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(عبدالعزيز البابطين.. رؤى وشهادات) إشراقة شعرية وأدبية تستهل جلسات الدورة الـ19 لجائزة البابطين الثقافية

12/15/2024 11:32:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- استهلت الدورة الـ19 لجائزة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية للإبداع الشعري جلساتها في الفترة المسائية من اليوم الأول للافتتاح بإقامة جلسة بعنوان (عبدالعزيز البابطين.. رؤى وشهادات).
وتحدث في الجلسة التي عقدت في مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي الدكتور طاهر حجار من الجزائر الذي تناول الحديث عن "عبدالعزيز البابطين.. حياته وسيرته" بينما حاضر الدكتور عمر المراكشي من المغرب حول "عبدالعزيز سعود البابطين.. شعره ودواوينه" وحاضر من الكويت الأديب عبدالعزيز السريع حول "عبدالعزيز سعود البابطين.. المؤسسة ومشروعه الثقافي" وأدار الجلسة الدكتور عبدالله إبراهيم من العراق.
عقب ذلك بدأت الفعاليات الشعرية إذ أحيا تسعة شعراء الأمسية الأولى وقدم الدكتور مشعل الحربي الشعراء الذين تألقوا بتقديم قصائدهم التي تنوعت بين الإحساس العميق والصور البلاغية الفريدة.
واستهل الشاعر أوس الفتيحات من العراق الأمسية بقصيدته (أطفال غزة) التي عبر من خلالها عن نبض الروح الإنساني ومن ثم أبدع الشاعر جاسم الصحيح من السعودية بإلقاء قصيدته (العابر في التآويل) وقصيدة (خارطة غزلية) محلقا بالمستمعين في عوالم الشعر المتأمل.
أما الشاعرة جمانة الطراونة من الأردن فقد لامست بعباراتها الرقيقة مشاعر الجمهور عبر قصيدتها (مفتتح) بينما أدهشت الشاعرة الجزائرية المتألقة دكتورة حنين عمر الجميع بقوة تعبيرها وسلاسة كلماتها بمجموعة قصائد عمودية تنوعت ما بين الغزل والقضايا الإنسانية والفلسفية.
وأثار الشاعر خالد بودريف من المغرب الذي بأسلوبه المميز إعجاب الحاضرين من خلال قصيدته (شبيه بالمضاف) وفي أجواء من الحنين والإبداع ألقى الشاعر محمد طه عثمان من سوريا قصيدته (مزامير) تاركا بصمة خاصة في ذاكرة الحضور.
وكان لعذوبة الشعر نغم ومعنى من الشاعر محمد عرب صالح من مصر إذ عزف من قصائده الشعرية قصيدة (صورة ميم) مضفيا عليها بعدا فلسفيا لافتا وألهمت الشاعرة الكويتية موضي رحال الجمهور بصدق كلماتها وعذوبتها في قصيدتها (تساؤلات).
واختتم الأمسية الشاعر الدكتور وليد الصراف من العراق بقصيدته (يا حادي العيس) التي حملت في طياتها حكمة وتجربة حياة عميقة بينما قرأ الدكتور مشعل الحربي مدير الجلسة مقتطفات من قصائده.
يذكر أن فعاليات الدورة الـ19 لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية انطلقت صباح اليوم الأحد تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في حفل احتضنه مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتم تكريم المبدعين من الشعراء الفائزين بجوائز المؤسسة. (النهاية)

ش ه د


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