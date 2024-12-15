بغداد: قرار الاحتلال الإسرائيلي التوسع بالاستيطان في الجولان السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 15 - 12 (كونا) -- أعرب العراق اليوم الأحد عن إدانته واستنكاره الشديدين لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسع في سياستها الاستيطانية في الجولان السوري المحتل معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان موقف بغداد الثابت بهوية الجولان السورية رافضة اي اجراء للاحتلال للتوسع والاستيطان فيه.
كما اكدت الوزارة موقف العراق الذي وصفته بالثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على اراضيها مشددة على ان الجولان ارض سورية محتلة وان اي اجراءات تهدف الى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تعد باطلة وغير مشروعة.
ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حازم لادانة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الاراضي السورية وضمان تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت فور إعلان سقوط بشار الاسد رئيس النظام السوري الذي اطاحت به فصائل معارضة مسلحة الاحد الماضي على المنطقة العازلة المحددة باتفاقية فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
MENAFN15122024000071011013ID1108995831
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.