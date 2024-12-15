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بغداد: قرار الاحتلال الإسرائيلي التوسع بالاستيطان في الجولان السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي

12/15/2024 11:32:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 15 - 12 (كونا) -- أعرب العراق اليوم الأحد عن إدانته واستنكاره الشديدين لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسع في سياستها الاستيطانية في الجولان السوري المحتل معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان موقف بغداد الثابت بهوية الجولان السورية رافضة اي اجراء للاحتلال للتوسع والاستيطان فيه.
كما اكدت الوزارة موقف العراق الذي وصفته بالثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على اراضيها مشددة على ان الجولان ارض سورية محتلة وان اي اجراءات تهدف الى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تعد باطلة وغير مشروعة.
ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حازم لادانة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الاراضي السورية وضمان تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت فور إعلان سقوط بشار الاسد رئيس النظام السوري الذي اطاحت به فصائل معارضة مسلحة الاحد الماضي على المنطقة العازلة المحددة باتفاقية فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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