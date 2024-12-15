الدوري الفرنسي: (باريس سان جيرمان) يهزم (ليون) بثلاثية لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 15 - 12 (كونا) -- هزم المتصدر (باريس سان جيرمان) اليوم الأحد ضيفه (ليون) بثلاثة اهداف لهدف ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم الفريق الباريسي بهدفه الاول من خلال اللاعب عثمان ديمبلي في الدقيقة الثامنة من أحداث الشوط الاول في المباراة التي اقيمت على استاد (بارك دي برانس) وعزز البرتغالي فيتينيا من تقدم الفريق بالدقيقة 14 عن طريق ضربة جزاء.
وقبل نهاية الشوط الاول استطاع فريق (ليون) تسجيل هدفه الأول والوحيد عن طريق الجورجي جيورج ميكوتادزي في الدقيقة ال40 فيما سجل الفريق الباريسي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الثاني عن طريق جونزالو راموس في الدقيقة ال88.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 37 نقطة متقدما على مارسيليا وموناكو ب 30 نقطة لكل منهما فيما استقر (ليون) في المركز الخامس برصيد 25 نقطة. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
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