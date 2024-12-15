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الدوري الإسباني: (برشلونة) يسقط على أرضه أمام (ليغانيس)

12/15/2024 11:32:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 12 (كونا) -- سقط (برشلونة) اليوم الاحد على أرضه وبين جماهيره امام ضيفه (ليغانيس) بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة ال 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل سيرخيو جونزاليس هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة التي انتهت بفوز الضيوف على الرغم من استحواذ (برشلونة) على مجريات اللعب.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (برشلونة) عند 38 نقطة مستقرا في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الوصيف (أتلتيكو مدريد) في حين رفع (ليغانيس) رصيده إلى 18 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها اكتفى (ريال مدريد) بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها أمام جاره (رايو باييكانوس) فيما فاز (أتلتيكو مدريد) على (خيتافي) بهدف نظيف. (النهاية)

ه ن د / م ع ح ع



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