الدوري الإسباني: (برشلونة) يسقط على أرضه أمام (ليغانيس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 15 - 12 (كونا) -- سقط (برشلونة) اليوم الاحد على أرضه وبين جماهيره امام ضيفه (ليغانيس) بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة ال 17 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل سيرخيو جونزاليس هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة التي انتهت بفوز الضيوف على الرغم من استحواذ (برشلونة) على مجريات اللعب.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (برشلونة) عند 38 نقطة مستقرا في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الوصيف (أتلتيكو مدريد) في حين رفع (ليغانيس) رصيده إلى 18 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات
أخرى بالجولة نفسها اكتفى (ريال مدريد) بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها أمام جاره (رايو باييكانوس) فيما فاز (أتلتيكو مدريد) على (خيتافي) بهدف نظيف. (النهاية)
ه ن د / م ع ح ع
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