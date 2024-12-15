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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/15/2024 11:32:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة المالية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (مايكروسوفت) بشأن مجالات التحول الرقمي وتطوير الأنظمة المالية والإدارية والتدريب والذكاء الاصطناعي.

الكويت - انطلاق أعمال الاجتماع ال113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بحضور وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

الدوحة - قطر تعلن استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وتعيين خليفة الشريف قائما بالأعمال.

بروكسل - الاتحاد الأوروبي يؤكد اهتمامه في المساهمة بعملية بناء سوريا وإعادة إعمارها مشيرا إلى أن الاتحاد أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية لسوريا حاليا "ومستعد لفعل المزيد".

بيروت - وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور هكتور حجار يؤكد نزوح اكثر من 85 الف شخص من سوريا الى لبنان بعد سقوط النظام السابق بسوريا مطلع الشهر الجاري. (النهاية) م ع ح ع

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