موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة المالية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (مايكروسوفت) بشأن مجالات التحول الرقمي وتطوير الأنظمة المالية والإدارية والتدريب والذكاء الاصطناعي.
الكويت - انطلاق أعمال الاجتماع ال113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بحضور وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
الدوحة - قطر تعلن استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وتعيين خليفة الشريف قائما بالأعمال.
بروكسل - الاتحاد الأوروبي يؤكد اهتمامه في المساهمة بعملية بناء سوريا وإعادة إعمارها مشيرا إلى أن الاتحاد أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية لسوريا حاليا "ومستعد لفعل المزيد".
بيروت - وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور هكتور حجار يؤكد نزوح اكثر من 85 الف شخص من سوريا الى لبنان بعد سقوط النظام السابق بسوريا مطلع الشهر الجاري. (النهاية) م ع ح ع
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