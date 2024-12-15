الشخير.. إليكم أبرز أسبابه وعلاجاته

MENAFN - Khaberni) خبرني - يُعد الشخير من العلامات التي قد تشير إلى وجود مشاكل صحية أعمق تتطلب الاهتمام والعلاج. لفهم هذه الظاهرة بشكل أفضل، تحدث خبراء النوم عن أسباب الشخير، تأثيره على الصحة، وسبل علاجه.

أسباب الشخير

لفهم الشخير، يجب التعرف على كيفية عمل نظام التنفس.

يشرح الدكتور إيمرسون ويكواير، عضو الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، دورة التنفس التي تشمل أربع مراحل:

إرسال الدماغ إشارة إلى الحجاب الحاجز. انكماش الحجاب الحاجز. دخول الهواء إلى الرئتين. ضخ القلب الدم الغني بالأكسجين إلى الأعضاء الحيوية. أثناء النوم، تسترخي العضلات والأنسجة في مجرى الهواء العلوي، ما يضيّق المسار الذي يمر فيه الهواء، ويؤدي اهتزاز الأنسجة المسترخية إلى صدور صوت الشخير.

التأثيرات الصحية للشخير

يتراوح الشخير بين خفيف لا يُلاحظ، وشديد يؤثر على النوم ويرتبط بمشاكل مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.

وفقًا للدكتور كيفن بوستول، إذا كان الشخير خفيفًا دون أي مشاكل صحية أخرى، قد لا يكون مصدر قلق. لكن ينبغي القلق عند ظهور أعراض مثل:

اللهاث أثناء النوم. آلام الصدر. القلق أو الاكتئاب. ارتفاع ضغط الدم. النعاس المفرط أو مشاكل الذاكرة. تشير دراسات إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم يزيد خطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، وأمراض القلب. كما قد يرتبط بتطور حالات مثل مرض الزهايمر والاكتئاب.

علاجات الشخير

لا يوجد علاج واحد يناسب الجميع. بعض التغييرات في نمط الحياة قد تساعد، مثل:

فقدان الوزن. ممارسة التمارين الرياضية. الإقلاع عن التدخين. تجنب الكحول قبل النوم. النوم على الجانب أو رفع الرأس. إذا استمرت المشكلة، ينصح باستشارة طبيب مختص.

أطباء الأسنان المؤهلون يمكنهم توفير أجهزة فموية تساعد في إبقاء الممرات الهوائية مفتوحة.

كما يمكن استخدام أدوات منزلية مثل:

رذاذ الأنف Flonase لتخفيف الحساسية. شرائط تنفس الأنف Breathe Right. شريط سوما للفم. تطبيق SnoreLab لتتبع الشخير. آلة الضوضاء البيضاء Snooz. سدادات الأذن من فلينتس. الشخير ليس مجرد صوت مزعج، بل قد يكون إشارة إلى مشاكل صحية تحتاج إلى عناية. تحسين جودة النوم يعزز الصحة العامة، ما يجعل من الضروري استشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض مقلقة.