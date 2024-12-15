سفير روسيا الاتحادية يهنئ بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التهاني والتبريكات من سعادة الدكتور أليكسي سكوسوريف سفير روسيا الاتحادية في المنامة بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين
أيها المواطنون البحرينيون،
أصدقائي الكرام،
إنه لمن دواعي سروري تهنئتكم بمناسبة حلول العيد الوطني للبحرين. في العام الحالي الذي يصادف الذكرى الـ25 لتولّي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد. ولا يخفى على أحد أن المملكة خلال ربع القرن الماضي قد سجّلت الإنجازات البارزة والمتميّزة على مختلف الاتجاهات وكل الأصعدة. ولا شكّ أنه من بين المكوّنات الأساسية لهذه النجاحات تضافر جهود جميع البحرينيين ووحدتهم وحزمهم، وكلّ ذلك في ضوء القيادة الحكيمة والرشيدة من قبل صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
إن عزم الشعب البحريني على حماية هويته الأصيلة والاحتفاظ بها بغضّ النظر عن الضغوطات الخارجية يستحقّ كلّ دعم وتأييد. انفتاحكم على الثقافات الأخرى وتمسّككم بقيم التعايش السلمي والتسامح الديني هو نموذج للاقتداء به. نعتبر جاهزيتكم للعمل الدؤوب من أجل ضمان ازدهار الوطن مصدرًا للإلهام.
من المعروف أن روسيا والبحرين مرتبطتان بعضهما بالبعض بوشائج الصداقة المتينة. لذلك، فإننا نشارك البحرينيين فرحهم في هذا الموسم المجيد. وننتهز هذه الفرصة للتأكيد من جديد على حرصنا على الاستمرار في توثيق الروابط الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب. شهد عام 2024م القفزة النوعية في علاقاتنا من مختلف النواحي، الأمر الذي تعكسه جليًا انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بعد الانقطاع الطويل وزيارة جلالة الملك لموسكو والزيادة الكبيرة في كثافة الاتصالات السياسية والاقتصادية والإنسانية واعتماد حزمةٍ واسعةٍ من مذكّرات التفاهم والبرامج التنفيذية المهمّة في عديد من المجالات. وبالطبع، سنقوم بكلّ ما في وسعنا لغرض حفظ هذه الديناميكية في السنة المقبلة.
وفي هذه الأثناء السعيدة أهدي صادق التحيات وأطيب التمنّيات إليكم! كل عام والبحرين بخير!
الدكتور أليكسي سكوسوريف
سفير روسيا الاتحادية في المنامة
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