سفير روسيا الاتحادية يهنئ بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أيها‭ ‬المواطنون‭ ‬البحرينيون،

أصدقائي‭ ‬الكرام،

إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬تهنئتكم‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرين‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ25‭ ‬لتولّي‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬ولا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬ربع‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬قد‭ ‬سجّلت‭ ‬الإنجازات‭ ‬البارزة‭ ‬والمتميّزة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الاتجاهات‭ ‬وكل‭ ‬الأصعدة‭. ‬ولا‭ ‬شكّ‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المكوّنات‭ ‬الأساسية‭ ‬لهذه‭ ‬النجاحات‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬البحرينيين‭ ‬ووحدتهم‭ ‬وحزمهم،‭ ‬وكلّ‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والرشيدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

إن‭ ‬عزم‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬هويته‭ ‬الأصيلة‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الضغوطات‭ ‬الخارجية‭ ‬يستحقّ‭ ‬كلّ‭ ‬دعم‭ ‬وتأييد‭. ‬انفتاحكم‭ ‬على‭ ‬الثقافات‭ ‬الأخرى‭ ‬وتمسّككم‭ ‬بقيم‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والتسامح‭ ‬الديني‭ ‬هو‭ ‬نموذج‭ ‬للاقتداء‭ ‬به‭. ‬نعتبر‭ ‬جاهزيتكم‭ ‬للعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬ازدهار‭ ‬الوطن‭ ‬مصدرًا‭ ‬للإلهام‭.‬

من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والبحرين‭ ‬مرتبطتان‭ ‬بعضهما‭ ‬بالبعض‭ ‬بوشائج‭ ‬الصداقة‭ ‬المتينة‭. ‬لذلك،‭ ‬فإننا‭ ‬نشارك‭ ‬البحرينيين‭ ‬فرحهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬المجيد‭. ‬وننتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للتأكيد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬الروابط‭ ‬الثنائية‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭. ‬شهد‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬القفزة‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬علاقاتنا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬النواحي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تعكسه‭ ‬جليًا‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬المشتركة‭ ‬بعد‭ ‬الانقطاع‭ ‬الطويل‭ ‬وزيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لموسكو‭ ‬والزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬كثافة‭ ‬الاتصالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والإنسانية‭ ‬واعتماد‭ ‬حزمةٍ‭ ‬واسعةٍ‭ ‬من‭ ‬مذكّرات‭ ‬التفاهم‭ ‬والبرامج‭ ‬التنفيذية‭ ‬المهمّة‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭. ‬وبالطبع،‭ ‬سنقوم‭ ‬بكلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لغرض‭ ‬حفظ‭ ‬هذه‭ ‬الديناميكية‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬السعيدة‭ ‬أهدي‭ ‬صادق‭ ‬التحيات‭ ‬وأطيب‭ ‬التمنّيات‭ ‬إليكم‭! ‬كل‭ ‬عام‭ ‬والبحرين‭ ‬بخير‭!‬

الدكتور‭ ‬أليكسي‭ ‬سكوسوريف‭ ‬

سفير‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬

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