Monday, 16 December 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناصر بن حمد: الأعياد الوطنية مناسبة نستذكر فيها تاريخ المملكة وإنجازاتها الكبيرة

12/15/2024 7:14:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنيَّة‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنيَّة‭.‬

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬يوم‭ ‬للاحتفال،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬مهمة‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المجيد‭ ‬وإنجازاتها،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬حضارية‭ ‬ضخمة‭ ‬صاغها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برؤية‭ ‬جلالته‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬دعامة‭ ‬أساسية‭ ‬لكل‭ ‬مشاريع‭ ‬التطور‭ ‬والنهضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬العظيمة،‭ ‬وفرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتجديد‭ ‬العهد‭ ‬والعزم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬والعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬للمملكة‭ ‬ورفعة‭ ‬اسمها‭ ‬عاليا‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬يحمل‭ ‬دلالات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المكتسبات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬التنمية‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيدين‭ ‬الرياضي‭ ‬والشبابي‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬التطور‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مختلف‭ ‬أشكال‭ ‬الرعاية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ليصبحوا‭ ‬خير‭ ‬سفراء‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭.‬

ونوه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬مناسبة‭ ‬لتجديد‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والمخلص‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعظيم‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN15122024000055011008ID1108995508

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث