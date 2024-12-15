ناصر بن حمد: الأعياد الوطنية مناسبة نستذكر فيها تاريخ المملكة وإنجازاتها الكبيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنيَّة وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنيَّة.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «إن الأعياد الوطنية ليست مجرد يوم للاحتفال، بل هي مناسبة وطنية مهمة نستذكر فيها تاريخ مملكة البحرين المجيد وإنجازاتها، وما تشهده المملكة من إنجازات حضارية ضخمة صاغها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، برؤية جلالته التي تشكل دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة في المملكة على كل المستويات، كما أن الأعياد الوطنية تمثل فرصة للاحتفال بهذه الإنجازات العظيمة، وفرصة مثالية لتجديد العهد والعزم على مواصلة السير في استدامة الإنجازات التي حققتها المملكة على كل المستويات والعمل بكل جهد من أجل تعزيز المكتسبات التي تحققت للمملكة ورفعة اسمها عاليا على الصعيد الإقليمي والدولي».
وأضاف سموه أن الاحتفال بالأعياد الوطنية يحمل دلالات متعددة في ظل المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في مختلف قطاعات التنمية وعلى الصعيدين الرياضي والشبابي والتي تعبر عن التطور المتنامي في مستوى الحركة الرياضية والشبابية بفضل دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وحرص جلالته المتواصل على توفير مختلف أشكال الرعاية للشباب البحريني ليصبحوا خير سفراء للمملكة في مختلف المحافل الرياضية والشبابية.
ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاحتفال بالأعياد الوطنية مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة مملكة البحرين وتعظيم دورها في مختلف المجالات.
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