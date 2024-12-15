ناصر بن حمد: الأعياد الوطنية مناسبة نستذكر فيها تاريخ المملكة وإنجازاتها الكبيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬يوم‭ ‬للاحتفال،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬مهمة‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المجيد‭ ‬وإنجازاتها،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬حضارية‭ ‬ضخمة‭ ‬صاغها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برؤية‭ ‬جلالته‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬دعامة‭ ‬أساسية‭ ‬لكل‭ ‬مشاريع‭ ‬التطور‭ ‬والنهضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬العظيمة،‭ ‬وفرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتجديد‭ ‬العهد‭ ‬والعزم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬والعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬للمملكة‭ ‬ورفعة‭ ‬اسمها‭ ‬عاليا‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬يحمل‭ ‬دلالات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المكتسبات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬التنمية‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيدين‭ ‬الرياضي‭ ‬والشبابي‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬التطور‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مختلف‭ ‬أشكال‭ ‬الرعاية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ليصبحوا‭ ‬خير‭ ‬سفراء‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭.‬

ونوه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬مناسبة‭ ‬لتجديد‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والمخلص‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعظيم‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

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