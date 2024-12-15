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الملك يرعى اليوم احتفال المملكة بأعيادها الوطنية ويوجه كلمة سامية إلى المواطنين

12/15/2024 7:14:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬يتفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬فيشمل‭ ‬برعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬

وسيوجه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬كلمة‭ ‬سامية‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام
بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭. ‬

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