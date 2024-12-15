الملك يرعى اليوم احتفال المملكة بأعيادها الوطنية ويوجه كلمة سامية إلى المواطنين

الملك يرعى اليوم احتفال المملكة بأعيادها الوطنية ويوجه كلمة سامية إلى المواطنين
التاريخ
12/15/2024 7:14:32 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، فيشمل برعايته الكريمة احتفال مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس اليوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر 2024.
وسيوجه جلالة الملك المعظم كلمة سامية إلى المواطنين الكرام
بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
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