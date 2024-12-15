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أمر ملكي بتعيين الشيخ ناصر بن حمد عضوا في مجلس العائلة المالكة

12/15/2024 7:14:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬بتعيين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬

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