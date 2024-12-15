أمر ملكي بتعيين الشيخ ناصر بن حمد عضوا في مجلس العائلة المالكة

أمر ملكي بتعيين الشيخ ناصر بن حمد عضوا في مجلس العائلة المالكة
التاريخ
12/15/2024 7:14:31 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمر ملكي بتعيين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عضواً في مجلس العائلة المالكة، وذلك وفق ما جاء في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024.
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