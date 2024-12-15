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20 شهيدا بينهم أطفال ونساء في حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة بغزة

12/15/2024 7:14:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬وسكان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬20‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬وهجمات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منفصلة‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬استشهد‭ ‬الباقون‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬ومخيم‭ ‬جباليا‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭ ‬وأضرمت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬البلدات‭ ‬الثلاث‭. ‬وينفذ‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬18‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعشرات‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬والقصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‮»‬‭ (‬أمس‭). ‬

وأكد‭ ‬بصل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬النساء‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬44976‭ ‬شهيدا‭ ‬و106759‭ ‬إصابة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعها‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭. ‬

وأوضح‭ ‬بصل‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬4‭ ‬مواطنين‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬النفق‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬و3‭ ‬شهداء‭ ‬آخرين‭ ‬وهم‭ ‬أشقاء‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬طوطح،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬بصاروخ‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬منزلاً‭ ‬لعائلة‭ ‬طوطح‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬استشهد‭ ‬3‭ ‬مواطنين‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬شقة‭ ‬لعائلة‭ ‬العطل‭ ‬ومنزل‭ ‬لعائلة‭ ‬عروق‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬4‭ ‬شهداء‭ ‬و8‭ ‬جرحى‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بصاروخ،‭ ‬استهدف‭ ‬خيمة‭ ‬تؤوي‭ ‬عشرات‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‮»‬‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬المواطن‭ ‬أبو‭ ‬علاء‭ ‬خلف‭ ‬وزوجته‭ ‬واثنتان‭ ‬من‭ ‬بناته‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الزعانين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬فجرا،‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬السلطان‭ ‬عبدالحميد‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬حانون‮»‬‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬يواصل‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬باتجاه‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬منع‭ ‬الوفد‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشفى،‭ ‬حيث‭ ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬بالكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستهداف‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬واستشهاد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬تقديم‭ ‬العلاجات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمصابين‭ ‬والمرضى،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬منع‭ ‬إدخال‭ ‬الأدوية‭ ‬والوقود‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬إلى‭ ‬المشفى‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬سمح‭ ‬بتحويل‭ ‬وإجلاء‭ ‬5‭ ‬مرضى‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬مريض‭ ‬ومصاب‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬تحاصره‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬بصل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اقتحم‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬خليل‭ ‬عويضة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين،‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬حانون،‭ ‬وأبلغنا‭ ‬عن‭ ‬شهداء‭ ‬ومصابين،‭ ‬ولم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬التأكد‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬ومنع‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬المدرسة‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬اقتحام‭ ‬مدرسة‭ ‬خليل‭ ‬عويضة‭ ‬‮«‬وارتكاب‭ ‬مجزرة‭ ‬بحق‭ ‬النازحين‭ ‬فيها‭ ‬هو‭ ‬إمعانٌ‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬يواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬عدوانا‭ ‬واسعا‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭.‬

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