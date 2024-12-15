20 شهيدا بينهم أطفال ونساء في حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة بغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غزة – الوكالات: قال مسعفون وسكان إن القوات الإسرائيلية قتلت 20 فلسطينيا على الأقل، معظمهم في شمال قطاع غزة، أمس في غارات جوية وهجمات أخرى على أهداف من بينها مدرسة تؤوي نازحين.
وأضافوا أن 11 على الأقل من هؤلاء استشهدوا في ثلاث غارات جوية إسرائيلية منفصلة على منازل في مدينة غزة، فيما استشهد الباقون في بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا.
وقال سكان إن عددا من المنازل تعرضت للقصف وأضرمت النيران في بعضها في البلدات الثلاث. وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا في هذه المناطق منذ أكثر من شهرين.
من جانبه قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه تم «نقل 18 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين جراء استمرار العدوان والقصف الجوي والمدفعي الاسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة الليلة الماضية حتى صباح اليوم» (أمس).
وأكد بصل أن «بين الشهداء ثلاثة أطفال على الأقل وعددا من النساء».
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة صباح أمس أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 44976 شهيدا و106759 إصابة منذ اندلاعها قبل أربعة عشر شهرا.
وأوضح بصل: «استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية جوية استهدفت منزلا في شارع النفق وسط مدينة غزة، و3 شهداء آخرين وهم أشقاء من عائلة طوطح، في قصف الاحتلال بصاروخ من الطيران الحربي منزلاً لعائلة طوطح في حي الزيتون بمدينة غزة، كما استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر في استهداف شقة لعائلة العطل ومنزل لعائلة عروق في حي الشيخ رضوان في غزة».
وأشار إلى «نقل 4 شهداء و8 جرحى إثر قصف إسرائيلي بصاروخ، استهدف خيمة تؤوي عشرات النازحين في دير البلح» في وسط قطاع غزة.
وأضاف: «استشهد المواطن أبو علاء خلف وزوجته واثنتان من بناته وأصيب آخرون من عائلة الزعانين جراء قصف مدفعي فجرا، في شارع السلطان عبدالحميد في بلدة بيت حانون» بشمال القطاع.
من جهته قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية لوكالة فرانس برس إن «الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي باتجاه مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة» في شمال القطاع، موضحاً أنه «منع الوفد الطبي من الوصول إلى المشفى، حيث نعاني من نقص بالكوادر الطبية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي واستشهاد عدد كبير من الأطباء والممرضين».
وقال أبو صفية: «لا نستطيع تقديم العلاجات اللازمة للمصابين والمرضى، نظرًا إلى استمرار منع إدخال الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية إلى المشفى».
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «سمح بتحويل وإجلاء 5 مرضى من داخل مستشفى كمال عدوان»، لافتا إلى أن «أكثر من مائة مريض ومصاب لا يزالون في المستشفى الذي تحاصره دبابات إسرائيلية».
من جهة أخرى، قال بصل إن «الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر أمس «مدرسة خليل عويضة» التي تؤوي آلاف النازحين، في بلدة بيت حانون، وأبلغنا عن شهداء ومصابين، ولم نتمكن من التأكد بسبب استمرار القصف ومنع الاقتراب من المدرسة».
وأعلنت حركة حماس في بيان أن اقتحام مدرسة خليل عويضة «وارتكاب مجزرة بحق النازحين فيها هو إمعانٌ في عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الجارية في شمال قطاع غزة».
ومنذ أكثر من شهرين يواصل جيش الاحتلال عدوانا واسعا على شمال القطاع.
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