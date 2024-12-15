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حارس بوخوم يغادر المستشفى

12/15/2024 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬غادر‭ ‬باتريك‭ ‬دريفس‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬بوخوم‭ ‬المستشفى‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬إليها‭ ‬عقب‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬رأسه‭ ‬بمقذوف‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬السبت‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭).‬

وجرى‭ ‬السماح‭ ‬للحارس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬بمغادرة‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬خضوعه‭ ‬لاختبار‭ ‬ارتجاج‭ ‬المخ،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬بأسم‭ ‬بوخوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬دريفس‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬شعوره‭ ‬بالغثيان‭ ‬والصداع‭ ‬وعدم‭ ‬الراحة‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬بواسطة‭ ‬قداحة‭ ‬ألقيت‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مشجعي‭ ‬نادي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭.‬

وغاب‭ ‬دريفس‭ ‬عن‭ ‬التدريبات‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬كما‭ ‬يحصل‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬اليوم،‭ ‬ووفقا‭ ‬للمتحدث‭ ‬بأسم‭ ‬النادي‭ ‬سيتم‭ ‬متابعة‭ ‬حالة‭ ‬الحارس‭ ‬عن‭ ‬كثب‭.‬

وبحسب‭ ‬شرطة‭ ‬برلين‭ ‬فهناك‭ ‬شخص‭ ‬محتجز‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬تسببه‭ ‬في‭ ‬إلحاق‭ ‬أذى‭ ‬جسدي‭ ‬خطير،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أندر‭ ‬ألتن‭ ‬فورستراي‭ ‬وتم‭ ‬تسليمه‭ ‬للشرطة،‭ ‬قبل‭ ‬إخضاعه‭ ‬لاختبار‭ ‬دم‭.‬

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