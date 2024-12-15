حارس بوخوم يغادر المستشفى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين – (د ب أ): غادر باتريك دريفس حارس مرمى بوخوم المستشفى أمس الأحد حيث نقل إليها عقب إصابته في رأسه بمقذوف قادم من مدرجات يونيون برلين خلال مباراة الفريقين السبت بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
وجرى السماح للحارس البالغ من العمر 31 عاما بمغادرة المستشفى بعد خضوعه لاختبار ارتجاج المخ، بحسب ما قال متحدث بأسم بوخوم أمس الأحد. ولم يتمكن دريفس من استكمال المباراة بسبب شعوره بالغثيان والصداع وعدم الراحة بعد إصابته في الرأس بواسطة قداحة ألقيت من جانب مشجعي نادي يونيون برلين.
وغاب دريفس عن التدريبات أمس الأحد كما يحصل الفريق على راحة اليوم، ووفقا للمتحدث بأسم النادي سيتم متابعة حالة الحارس عن كثب.
وبحسب شرطة برلين فهناك شخص محتجز للاشتباه في تسببه في إلحاق أذى جسدي خطير، حيث تمكن رجال الأمن من العثور على الرجل البالغ من العمر 27 عاما بعد الحادث الذي وقع في ملعب أندر ألتن فورستراي وتم تسليمه للشرطة، قبل إخضاعه لاختبار دم.
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