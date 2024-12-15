العمري تحقق أول ميدالية آسيوية نسائية للملاكمة السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بانكوك – (واس): حققت لاعبة المنتخب السعودي للملاكمة يارا العمري أول ميدالية آسيوية نسائية في تاريخ اللعبة، بعد حصولها على الميدالية البرونزية في وزن 52 كغم، ضمن منافسات بطولة آسيا للنخبة المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وعبّر رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، عن فخره بهذا الإنجاز التاريخي، الذي أتى بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة والمتابعة والتوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وأضاف «تمكين المرأة السعودية رياضيًا يُعد أولوية رئيسية لاتحاد الملاكمة، وهذا الإنجاز يمثل أول حصاد لبرامج الاتحاد وبداية لسلسلة من النجاحات المستقبلية التي سترفع علم المملكة عاليًا في المحافل القارية والدولية»، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل العمل على تحقيق استراتيجيته لتطوير المواهب النسائية ودعم مشاركتها الفعالة في البطولات الدولية، سعيًا لمزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة المملكة على الساحة الرياضية العالمية.
من جهتها، أكدت اللاعبة العمري أن هذا الإنجاز سيمثل دافعًا كبيرًا لها ولزميلاتها في المنتخب لتحقيق المزيد من النجاحات في المشاركات المقبلة.
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