العمري تحقق أول ميدالية آسيوية نسائية للملاكمة السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بانكوك‭ ‬ – ‭ (‬واس‭): ‬حققت‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬للملاكمة‭ ‬يارا‭ ‬العمري‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬آسيوية‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة،‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬52‭ ‬كغم،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بانكوك‭.‬

وعبّر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للملاكمة‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الحربي،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي،‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والمتابعة‭ ‬والتوجيهات‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬السعودية‭ ‬رياضيًا‭ ‬يُعد‭ ‬أولوية‭ ‬رئيسية‭ ‬لاتحاد‭ ‬الملاكمة،‭ ‬وهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يمثل‭ ‬أول‭ ‬حصاد‭ ‬لبرامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬وبداية‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬سترفع‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬استراتيجيته‭ ‬لتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬النسائية‭ ‬ودعم‭ ‬مشاركتها‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬سعيًا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬اللاعبة‭ ‬العمري‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سيمثل‭ ‬دافعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لها‭ ‬ولزميلاتها‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬المقبلة‭.‬