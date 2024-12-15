باكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر إلى نهائي الكأس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس – (أ ف ب): سيجمع نهائي النسخة الثانية من مسابقة كأس «أن بي أيه» الأمريكية في كرة السلة بين ميلووكي باكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر بفوزها على أتلانتا هوكس 110-102 وعلى هيوستن روكتس 111-96 تواليا.
وتقام المباراة النهائية الثلاثاء في لاس فيغاس.
وفرض نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما لمباراة بتسجيله 32 نقطة مع 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة. وساهم داميان ليلارد أيضا في فوز باكس بتسجيله 25 نقطة في حين كان تراي يونغ أفضل مسجل في صفوف أتلانتا مع 35 نقطة.
وفي المباراة الثانية، تألق النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر في صفوف ثاندر وسجل 32 نقطة ليقود فريقه إلى فوز مريح على هيوستن روكتس 111-96.
وواصل غلجيوس-ألكسندر موهبته التهديفية بعد أن نجح في تسجيل 30 نقطة على الأقل للمرة الثالثة عشرة هذا الموسم علما بأنه سجل أيضا 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.
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