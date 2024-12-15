باكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر إلى نهائي الكأس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيجمع‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بين‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬وأوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬110‭-‬102‭ ‬وعلى‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬111-96‭ ‬تواليا‭.‬

وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

وفرض‭ ‬نجم‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬لمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬متابعة‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬وساهم‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬باكس‭ ‬بتسجيله‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أتلانتا‭ ‬مع‭ ‬35‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬تألق‭ ‬النجم‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ثاندر‭ ‬وسجل‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مريح‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬111‭-‬96‭.‬

وواصل‭ ‬غلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬موهبته‭ ‬التهديفية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬سجل‭ ‬أيضا‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬



