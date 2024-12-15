نجاح الموسم الثاني من دوري نيوم للكريكيت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيوم - (واس): شهد نهائي الموسم الثاني من «دوري نيوم للكريكت» منافسة مثيرة ضمن فئة الرجال انتهت بفوز فريق «تبوك تايجرز» بالدوري، وذلك بعد مباراة حماسية خاضها أمام فريق «نسما فايترز».
وشهدت المباراة النهائية، التي استضافتها شركة الفنار العالمية للتطوير في واحد من أكبر ملاعب الكريكيت في نيوم، متابعة 2000 متفرج، فيما حضرها أسطورتا الكريكيت راهول درافيد وكومار سانغاكارا.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت في نهاية الأسبوع الماضي (13 ديسمبر)، تم تنظيم مباراة ودية، جمعت بين فريقين نسائيين، بمناسبة مبادرة نيوم لإطلاق منافسات للكريكيت النسائي بدءًا من هذا الموسم.
ويأتي هذا الختام المميز لمنافسات استمرت ستة أشهر تتويجًا للنجاح الكبير للدوري في عامه الثاني، والذي سجل نموًا في المشاركة بنسبة 85 % مقارنة مع الموسم الأول.
ويشكّل دوري نيوم للكريكت جزءًا من «برنامج نيوم للكريكيت»، الذي يأتي في إطار شراكة متعددة السنوات بين نيوم و«راجستان رويالز»، الفريق الذي يلعب في الدوري الهندي الممتاز.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت: «سعداء لدعم شراكة نيوم مع فريق راجستان رويالز، التي تتماشى مع أهداف المملكة لتطوير ونمو القطاع الرياضي على جميع المستويات؛ كما أننا نسعى من خلال بناء مجتمع كريكيت حيوي إلى توسيع دائرة المشاركة في هذه الرياضة وتعزيز مكانتها كمساهم رئيسي في تحقيق طموحاتنا الرياضية».
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