نجاح الموسم الثاني من دوري نيوم للكريكيت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيوم‭ - (‬واس‭): ‬شهد‭ ‬نهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬نيوم‭ ‬للكريكت‮»‬‭ ‬منافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬تبوك‭ ‬تايجرز‮»‬‭ ‬بالدوري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬حماسية‭ ‬خاضها‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬نسما‭ ‬فايترز‮»‬‭.‬

‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬شركة‭ ‬الفنار‭ ‬العالمية‭ ‬للتطوير‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬ملاعب‭ ‬الكريكيت‭ ‬في‭ ‬نيوم،‭ ‬متابعة‭ ‬2000‭ ‬متفرج،‭ ‬فيما‭ ‬حضرها‭ ‬أسطورتا‭ ‬الكريكيت‭ ‬راهول‭ ‬درافيد‭ ‬وكومار‭ ‬سانغاكارا‭.‬

وقبيل‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ (‬13‭ ‬ديسمبر‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬مباراة‭ ‬ودية،‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬نسائيين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬مبادرة‭ ‬نيوم‭ ‬لإطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬للكريكيت‭ ‬النسائي‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الختام‭ ‬المميز‭ ‬لمنافسات‭ ‬استمرت‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬تتويجًا‭ ‬للنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬للدوري‭ ‬في‭ ‬عامه‭ ‬الثاني،‭ ‬والذي‭ ‬سجل‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بنسبة‭ ‬85 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الموسم‭ ‬الأول‭.‬

‭ ‬ويشكّل‭ ‬دوري‭ ‬نيوم‭ ‬للكريكت‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬نيوم‭ ‬للكريكيت‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكة‭ ‬متعددة‭ ‬السنوات‭ ‬بين‭ ‬نيوم‭ ‬و«راجستان‭ ‬رويالز‮»‬،‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الهندي‭ ‬الممتاز‭.‬

وقال‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬مشعل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للكريكيت‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬لدعم‭ ‬شراكة‭ ‬نيوم‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬راجستان‭ ‬رويالز،‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المملكة‭ ‬لتطوير‭ ‬ونمو‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات؛‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬كريكيت‭ ‬حيوي‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كمساهم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتنا‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

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