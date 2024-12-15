اللبناني حبيب يأمل في إدخال البهجة على بلاده

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شق‭ ‬هادي‭ ‬حبيب‭ ‬طريقاً‭ ‬جديداً‭ ‬عبر‭ ‬قيادة‭ ‬لبنان‭ ‬للمشاركة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬التنس‭ ‬الأولمبية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬آخر‭ ‬بدورة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬مما‭ ‬يدخل‭ ‬بهجة‭ ‬على‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬مزقتها‭ ‬الحرب‭.‬

وحظي‭ ‬اللاعب‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬المولود‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الأمريكية‭ ‬بلحظة‭ ‬مميزة‭ ‬عند‭ ‬مشاركته‭ ‬بديلاً،‭ ‬وخسارته‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس،‭ ‬المتوج‭ ‬ببطولات‭ ‬كبرى،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وأطلقت‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬العنان‭ ‬لطموحاته،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬لأكبر‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التنس،‭ ‬وخطا‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬تشالنجر‮»‬‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬ليحجز‭ ‬مكاناً‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭.‬

وقال‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ناشيونال‮»‬‭: ‬‮«‬شعرت‭ ‬بسعادة‭ ‬غامرة‭... ‬مررت‭ ‬بأسبوعين‭ ‬شاقين‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬أحد‭ ‬أهدافي،‭ ‬وأن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأن‭ ‬أكون‭ ‬أول‭ ‬لبناني‭ ‬يفوز‭ ‬ببطولة‭ (‬تشالنجر‭)‬،‭ ‬كان‭ ‬حدثاً‭ ‬مفرحاً‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

ويعقد‭ ‬المصنف‭ ‬216‭ ‬عالمياً‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس،‭ ‬وغيَّر‭ ‬خططه‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬لقضاء‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬وسيتدرَّب‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭.‬

وقال‭ ‬للصحيفة‭: ‬‮«‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬شيء‭ ‬إيجابي‭ ‬وإظهار‭ ‬صلابتي‭... ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬يعيش‭ ‬خارج‭ ‬لبنان‭ ‬سيقول‭ ‬لك‭ ‬الشيء‭ ‬ذاته‭: ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬مروع‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬نحبه‭ ‬جميعاً‭ ‬كثيراً‮»‬‭.‬

من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬حبيب‭ ‬سيتمكن‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬في‭ ‬يناير؛‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الأستراليين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬لبنانية‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لديَّ‭ ‬عائلة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ستأتي‭ ‬لمشاهدتي‭. ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬رائعاً‮»‬‭.‬