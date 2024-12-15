Monday, 16 December 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ويل بطلا للجائزة الكبرى في ((قفز السعودية))

12/15/2024 7:14:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬واس‭): ‬توّج‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للفروسية،‭ ‬الفارس‭ ‬الألماني‭ ‬ديفيد‭ ‬ويل‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬الجائزة‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬لفئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ (‬ارتفاع‭ ‬ـ‭ ‬1‭.‬55‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬بتوقيت‭ ‬بلغ‭ ‬42‭.‬41‭ ‬ثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬قفز‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬شركة‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬للفعاليات‭ ‬المملوكة‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للفروسية‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬بمشاركة‭ ‬116‭ ‬فارسًا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬دولة‭.‬

كما‭ ‬سلّم‭ ‬جائزة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬لشؤون‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المسعد‭ ‬ وحصل‭ ‬عليها‭ ‬الفارس‭ ‬النمساوي‭ ‬جريفيد‭ ‬بك‭ ‬بتوقيت‭ ‬42‭.‬56‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬سلم‭ ‬جائزة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬هاني‭ ‬إسماعيل،‭ ‬وحصلت‭ ‬عليها‭ ‬الفارسة‭ ‬اليونانية‭ ‬يولي‭ ‬ميتيلينايو‭ ‬بتوقيت‭ ‬بلغ‭ ‬44‭.‬19‭ ‬ثانية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬حقق‭ ‬الفارس‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬المبطي‭ ‬لقب‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬لفئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ (‬ارتفاع‭ ‬ـ‭ ‬1‭.‬50‭ ‬متر‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬بزمن‭ ‬36‭.‬11‭ ‬ثانية،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الفارس‭ ‬النمساوي‭ ‬جرفريد‭ ‬باك‭ (‬38.96‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الفارس‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالله‭ ‬الشربتلي‭ (‬39.33‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬توجهم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجان‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للفروسية‭ ‬علي‭ ‬السهلي‭.‬

MENAFN15122024000055011008ID1108995498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث