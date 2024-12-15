ويل بطلا للجائزة الكبرى في ((قفز السعودية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (واس): توّج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس الألماني ديفيد ويل بلقب «الجائزة الكبرى» لفئة الخمس نجوم (ارتفاع ـ 1.55 متر)، بعد أن أنهى الشوط بتوقيت بلغ 42.41 ثانية، وذلك في ختام منافسات النسخة الرابعة من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية في الرياض، بمشاركة 116 فارسًا وفارسة من 24 دولة.
كما سلّم جائزة المركز الثاني وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، عبدالعزيز المسعد وحصل عليها الفارس النمساوي جريفيد بك بتوقيت 42.56 ثانية، فيما سلم جائزة المركز الثالث الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية هاني إسماعيل، وحصلت عليها الفارسة اليونانية يولي ميتيلينايو بتوقيت بلغ 44.19 ثانية.
من جهته، حقق الفارس السعودي خالد المبطي لقب الشوط الثالث من اليوم الأخير لفئة الخمس نجوم (ارتفاع ـ 1.50 متر) بعد أن أنهى الشوط بزمن 36.11 ثانية، وجاء في المركز الثاني الفارس النمساوي جرفريد باك (38.96 ثانية)، وحل في المركز الثالث الفارس السعودي عبدالله الشربتلي (39.33)، حيث توجهم رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية علي السهلي.
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