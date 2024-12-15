ويل بطلا للجائزة الكبرى في ((قفز السعودية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬واس‭): ‬توّج‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للفروسية،‭ ‬الفارس‭ ‬الألماني‭ ‬ديفيد‭ ‬ويل‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬الجائزة‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬لفئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ (‬ارتفاع‭ ‬ـ‭ ‬1‭.‬55‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬بتوقيت‭ ‬بلغ‭ ‬42‭.‬41‭ ‬ثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬قفز‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬شركة‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬للفعاليات‭ ‬المملوكة‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للفروسية‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬بمشاركة‭ ‬116‭ ‬فارسًا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬دولة‭.‬

كما‭ ‬سلّم‭ ‬جائزة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬لشؤون‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المسعد‭ ‬ ‎ وحصل‭ ‬عليها‭ ‬الفارس‭ ‬النمساوي‭ ‬جريفيد‭ ‬بك‭ ‬بتوقيت‭ ‬42‭.‬56‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬سلم‭ ‬جائزة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ ‎ الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬هاني‭ ‬إسماعيل،‭ ‬وحصلت‭ ‬عليها‭ ‬الفارسة‭ ‬اليونانية‭ ‬يولي‭ ‬ميتيلينايو‭ ‬بتوقيت‭ ‬بلغ‭ ‬44‭.‬19‭ ‬ثانية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬حقق‭ ‬الفارس‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬المبطي‭ ‬لقب‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬لفئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ (‬ارتفاع‭ ‬ـ‭ ‬1‭.‬50‭ ‬متر‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬بزمن‭ ‬36‭.‬11‭ ‬ثانية،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الفارس‭ ‬النمساوي‭ ‬جرفريد‭ ‬باك‭ (‬38.96‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الفارس‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالله‭ ‬الشربتلي‭ (‬39.33‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬توجهم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجان‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للفروسية‭ ‬علي‭ ‬السهلي‭.‬