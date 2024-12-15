وداع ((استعراضي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ودّع‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسباني‭ ‬المعتزل‭ ‬أندريس‭ ‬إنييستا‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية‭ ‬بين‭ ‬أساطير‭ ‬برشلونة‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬طوكيو،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬معترك‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وأعلن‭ ‬إنييستا‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مظفرة‭ ‬شهدت‭ ‬تتويجه‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين‭ ‬وبكأس‭ ‬العالم‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭. ‬وحظي‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬قدر‭ ‬بـ45‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬بفرصة‭ ‬أخيرة‭ ‬للتمتع‭ ‬بمهارات‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬9‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬برشلونة‭ ‬وأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬خلال‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭. ‬ساهمت‭ ‬تمريرته‭ ‬العرضية‭ ‬في‭ ‬آواخر‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬دفاع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬ليخرج‭ ‬برشلونة‭ ‬فائزا‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وقال‭ ‬إنييستا،‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فيسيل‭ ‬كوبي‭ ‬الياباني‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬رائعة‭ ‬للجماهير‭ ‬اليابانية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬عادوا‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬راضين‭ ‬فأنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬ولعب‭ ‬إنييستا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬شريكه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬برشلونة‭ ‬تشافي‭ ‬هيرنانديس،‭ ‬وأيضا‭ ‬مع‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬سابقين‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬أمثال‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريفالدو‭ ‬والمكسيكي‭ ‬رافايل‭ ‬ماركيس‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬خافيير‭ ‬سافيولا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬شارك‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬ريال‭ ‬مديد‭ ‬السابقين‭ ‬أمثال‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬كارلوس‭ ‬والإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬كانافارو‭ ‬والحارس‭ ‬إيكر‭ ‬كاسياس‭.‬