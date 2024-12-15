وداع ((استعراضي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو – (أ ف ب): ودّع نجم كرة القدم الإسباني المعتزل أندريس إنييستا مسيرته الكروية الأحد في مباراة استعراضية بين أساطير برشلونة وريال مدريد في طوكيو، قبل أن يتطلع إلى دخول معترك التدريب في المستقبل. وأعلن إنييستا (40 عاما) في أكتوبر الماضي اعتزاله اللعب بعد مسيرة مظفرة شهدت تتويجه بكأس أوروبا مرتين وبكأس العالم مرة واحدة في صفوف منتخب إسبانيا. وحظي الجمهور الذي قدر بـ45 ألف متفرج في طوكيو بفرصة أخيرة للتمتع بمهارات اللاعب الذي أحرز بطولة إسبانيا 9 مرات في صفوف برشلونة وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال 16 عاما قضاها مع الفريق الكاتالوني. ساهمت تمريرته العرضية في آواخر المباراة في تسجيل دفاع ريال مدريد خطأ في مرماه ليخرج برشلونة فائزا 2-1.
وقال إنييستا، الذي دافع عن ألوان فيسيل كوبي الياباني لمدة خمس سنوات بعد رحيله عن برشلونة عام 2018 «أعتقد أنها كانت مباراة رائعة للجماهير اليابانية». وأضاف «إذا عادوا إلى المنزل راضين فأنا سعيد للغاية». ولعب إنييستا الى جانب شريكه السابق في خط وسط برشلونة تشافي هيرنانديس، وأيضا مع نجوم كبار سابقين في برشلونة أمثال البرازيلي ريفالدو والمكسيكي رافايل ماركيس والأرجنتيني خافيير سافيولا.
في المقابل، شارك أبرز نجوم ريال مديد السابقين أمثال البرازيلي روبرتو كارلوس والإيطالي فابيو كانافارو والحارس إيكر كاسياس.
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