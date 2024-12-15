((حرب كلامية)) في المؤتمر الصحفي لبطولة 92 BRAVE CF

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد المؤتمر الصحفي لبطولة BRAVE CF 92 حربا كلامية وتحديا بين المقاتلين المشاركين في هذا المؤتمر الذي عقد «السبت» في مجمع الواحة بالجفير، الذي سبق نزالات البطولة، التي تأتي ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024»، والتي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبتنظيم من منظمة بريف البحرين بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 13-15 ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وحضر المؤتمر الصحافي رئيس منظمة بريف السيد محمد شاهد وعدد من المدعوين ورجال الإعلام والصحافة المحلية وممثلين عن وسائل الإعلام الأجنبية.
وقد بدا المؤتمر الصحافي أكثر سخونة خصوصا بين المقاتلين من الهند والمقاتلين من باكستان، والتي تنبأ بمواجهات مثيرة بينهم في هذه النسخة من البطولة.
وقد شارك في هذا المؤتمر بطل العالم السابق اللبناني محمد فخر الدين الذي تحدث عن تحضيراته الصعبة للمشاركة في بطولة BRAVE CF 92، وجاهزيته للنزال الذي يجمعه بالمقاتل الجزائري عبدالرحمن دريعي، مؤكدا أنه يشارك في هذه البطولة من أجل تحقيق هدفه في الفوز والعودة القوية من جديد على أجواء هذه البطولة.
من جهته، أشار المقاتل الجزائري عبدالرحمن دريعي الى أن المواجهة التي تجمعه بالمقاتل محمد فخر الدين لن تكون سهلة، خصوصا أن خصمه يتمتع بقدرات فنية عالية، ولكن ذلك لن يمنعه من خوض هذا النزال بهدف الانتصار على حساب بطل سابق.
بعدها، أجريت مراسم المواجهة FACE OFF بين المقاتلين المشاركين في بطولة BRAVE CF 92، بحضور رئيس منظمة بريف محمد شاهد.
وكانت المواجهة FACE OFF قوية بين المقاتلين، حيث تبادل البعض اللكمات، في حين أطلق البعض عبارات من التحدي، فيما فضل البعض التقاط صور «السلفي» مع المقاتل المنافس في تعبير عن أن هذه المشاركة لا تعدو أن تكون تجمعا رياضيا وأنها فرصة للمنافسة والتحدي الشريف بين الجميع.
هذا، وتختتم منظمة بريف موسم بطولات BRAVE CF ببطولة BRAVE CF 92 في هذا العام، على أن تعاود رحلتها من جديد مع موسم البطولات في عام 2025 الذي ستعلن عنه المنظمة بعد ختام أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024».
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