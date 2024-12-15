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((حرب كلامية)) في المؤتمر الصحفي لبطولة 92 BRAVE CF

12/15/2024 7:13:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92‭ ‬حربا‭ ‬كلامية‭ ‬وتحديا‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬السبت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الواحة‭ ‬بالجفير،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬نزالات‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬ورجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأجنبية‭.‬

وقد‭ ‬بدا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬أكثر‭ ‬سخونة‭ ‬خصوصا‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬والمقاتلين‭ ‬من‭ ‬باكستان،‭ ‬والتي‭ ‬تنبأ‭ ‬بمواجهات‭ ‬مثيرة‭ ‬بينهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬اللبناني‭ ‬محمد‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬تحضيراته‭ ‬الصعبة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92،‭ ‬وجاهزيته‭ ‬للنزال‭ ‬الذي‭ ‬يجمعه‭ ‬بالمقاتل‭ ‬الجزائري‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬دريعي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬والعودة‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬المقاتل‭ ‬الجزائري‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬دريعي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬بالمقاتل‭ ‬محمد‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬خصمه‭ ‬يتمتع‭ ‬بقدرات‭ ‬فنية‭ ‬عالية،‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬بهدف‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بطل‭ ‬سابق‭.‬

بعدها،‭ ‬أجريت‭ ‬مراسم‭ ‬المواجهة‭ ‬ FACE ‭ ‬ OFF ‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭.‬

وكانت‭ ‬المواجهة‭ ‬ FACE ‭ ‬ OFF ‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين،‭ ‬حيث‭ ‬تبادل‭ ‬البعض‭ ‬اللكمات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أطلق‭ ‬البعض‭ ‬عبارات‭ ‬من‭ ‬التحدي،‭ ‬فيما‭ ‬فضل‭ ‬البعض‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬‮«‬السلفي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المقاتل‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬لا‭ ‬تعدو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تجمعا‭ ‬رياضيا‭ ‬وأنها‭ ‬فرصة‭ ‬للمنافسة‭ ‬والتحدي‭ ‬الشريف‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭.‬

هذا،‭ ‬وتختتم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬موسم‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعاود‭ ‬رحلتها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬الذي‭ ‬ستعلن‭ ‬عنه‭ ‬المنظمة‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭.‬

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