فليفل يشارك في ((كونغرس)) الاتحاد الدولي للملاكمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للملاكمة راشد عيسى فليفل، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة IBA ، والذي عقد في مدينة دبي الإماراتية، وذلك بمشاركة جميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي.
وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي ترأسه عمر نزاروفيتش كريملف، مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بتطوير اللعبة، والبطولات التي سوف يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة.
وقد أشاد الاجتماع بالخطوات المستمرة التي تبذلها مملكة البحرين في دعم رياضة الملاكمة، حيث أكد الاجتماع أن البحرين تبذل جهودا كبيرة لتطوير هذه الرياضة بما يعزز حضورها على المستويين القاري والدولي.
وأكد رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة راشد عيسى فليفل، أن الاتحاد البحريني للملاكمة حريص على المشاركة مع الاتحادات الأعضاء في اجتماعات الاتحاد الدولي، والمشاركة كذلك في اتخاذ القرارات المهمة التي تصب في مصلحة تطوير وارتقاء رياضة الملاكمة على المستوى الدولي، موضحا أن الجمعية العمومية شهدت مناقشة العديد من الملفات المهمة التي ستنعكس على رفع مستوى هذه الرياضة، من خلال إقامة البطولات والدورات التدريبية في الفترة القادمة.
وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الاتحادات، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق ومناقشة عدد من الجوانب المشتركة التي تسهم في الارتقاء برياضة الملاكمة.
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