فليفل يشارك في ((كونغرس)) الاتحاد الدولي للملاكمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬راشد‭ ‬عيسى‭ ‬فليفل،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة IBA ‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬

وشهد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬عمر‭ ‬نزاروفيتش‭ ‬كريملف،‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬اللعبة،‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالخطوات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬الملاكمة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تبذل‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬حضورها‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬راشد‭ ‬عيسى‭ ‬فليفل،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬والمشاركة‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬رياضة‭ ‬الملاكمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬شهدت‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عقد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬الملاكمة‭.‬