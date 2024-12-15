منتخب البحرين يحصد أول ذهبية تاريخية في بطولة آسيا تحت 18 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصد منتخب البحرين لفنون القتال المختلطة تحت 18 عاما أول ميدالية ذهبية تاريخية في بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة تحت 18 عاما، وذلك في منافسات اليوم الأول للبطولة التي تقام على مدار يومي 14 و 15 ديسمبر، ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024»، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي تنظمها منظمة بريف البحرين بالتعاون مع الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة والاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF وبإدارة فريق البحرين على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وشهدت انطلاقة بطولة آسيا للهواة لفنون القتال المختلطة تحت 18 عاما في يومها الأول إقامة المنافسات للفئة العمرية 16-17 عاما.
فقد حصد المقاتل عبدالله قحطان المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 61.2 كيلوجراما الفئة A ، وذلك بعد فوزه على حساب المقاتل الكازاخستاني كيريل شيفرفونيوك في النزال النهائي لهذا الوزن.
وحصل المقاتل سعود سلمان على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 52.2 كيلوجراما الفئة A ، وذلك بعد أن خسر أمام المقاتل الطاجاكستاني فرهودي دافلاتالي في النزال النهائي لهذا الوزن.
في حين حصل اللاعب حمد محسني على الميدالية البرونزية في وزن 52.2 كيلوجراما الفئة A ، وحصل اللاعب عمر خنجي على الميدالية البرونزية في وزن 65.8 كيلوجراما الفئة A وحصل اللاعب سعود خميس على الميدالية البرونزية في وزن 70.3 كيلوجراما الفئة A .
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