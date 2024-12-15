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منتخب البحرين يحصد أول ذهبية تاريخية في بطولة آسيا تحت 18 عاما

12/15/2024 7:13:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصد‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬وبإدارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وشهدت‭ ‬انطلاقة‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للهواة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الأول‭ ‬إقامة‭ ‬المنافسات‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬16‭-‬17‭ ‬عاما‭.‬

فقد‭ ‬حصد‭ ‬المقاتل‭ ‬عبدالله‭ ‬قحطان‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬61‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬الفئة‭ ‬ A ،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬كيريل‭ ‬شيفرفونيوك‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬النهائي‭ ‬لهذا‭ ‬الوزن‭.‬

وحصل‭ ‬المقاتل‭ ‬سعود‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬52‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬الفئة‭ ‬ A ،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬الطاجاكستاني‭ ‬فرهودي‭ ‬دافلاتالي‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬النهائي‭ ‬لهذا‭ ‬الوزن‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬حمد‭ ‬محسني‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬52‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬الفئة‭ ‬ A ،‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬عمر‭ ‬خنجي‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬65‭.‬8‭ ‬كيلوجراما‭ ‬الفئة‭ ‬ A ‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬سعود‭ ‬خميس‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬70.3‭ ‬كيلوجراما‭ ‬الفئة‭ ‬ A ‭.‬

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