انطلاق ثالث جولات دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تسيد دراجو نادي بني جمرة نتائج سباقي الجولة الثالثة من منافسات دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات الهوائية 2024، التي أقيمت في السابعة من صباح يومي الجمعة والسبت الماضيين على مسار الدراجات بالمحافظة الجنوبية بأجواء مثالية على أكثر من صعيد تنظيمي وفني وتنافسي، بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية والمسئولين في اللجنة المنظمة ومندوبي الفرق المشاركة، وفي ظل الحضور الجماهيري الجميل والمشاركة المتميزة والواسعة لنخبة من نجوم رياضة الدراجات الهوائية في فئتي الشباب والناشئين بنادي بني جمرة، نادي البديع و«أكاديمية إلييت للدراجات».
وأسفرت نتائج سباق فئة الشباب «فردي عام» والذي أقيم لمسافة 55 كيلومتر عن فوز نجم الدراجات الهوائية اللامع مهدي حسن من نادي بني جمرة بالمركز الأول، وأنهى مهدي حسن مسافة السباق في زمن بلغ 1.16.25 ساعة، متفوقا على زميليه في بني جمرة أحمد محمد صاحب المركز الثاني بزمن 1.24.40 ساعة ومحمد عقيل ثامر صاحب المركز الثالث بزمن 1.34.15 ساعة.
وعلى مستوى نتائج سباق فئة الناشئين الذي أقيم لمسافة 35 كيلومترا، فقد كان المركزين الأول والثاني كذلك لأبناء نادي بني جمرة، حيث تمكن الدراج الواعد في عالم رياضة الدراجات الهوائية محمد حسن جواد من إحراز المركز الأول بعدما أنهى مسافة السباق في زمن بلغ 56.28 دقيقة أمام زميله في النادي الدراج حسن عقيل صاحب المركز الثاني بزمن 56.29 دقيقة، وتمكن نجم أكاديمية إلييت الدراج عبدالعزيز صالح الحمري من خطف المركز الثالث بزمن 57.25 دقيقة وبعد منافسة محتدمة بين نجوم منصة التتويج.
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