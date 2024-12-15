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انطلاق ثالث جولات دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات

12/15/2024 7:13:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تسيد‭ ‬دراجو‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬نتائج‭ ‬سباقي‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الماضيين‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬الدراجات‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأجواء‭ ‬مثالية‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭ ‬تنظيمي‭ ‬وفني‭ ‬وتنافسي،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والمسئولين‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬ومندوبي‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الجميل‭ ‬والمشاركة‭ ‬المتميزة‭ ‬والواسعة‭ ‬لنخبة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئين‭ ‬بنادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬نادي‭ ‬البديع‭ ‬و‮«‬أكاديمية‭ ‬إلييت‭ ‬للدراجات‮»‬‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬سباق‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬فردي‭ ‬عام‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬لمسافة‭ ‬55‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬نجم‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬اللامع‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وأنهى‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬16‭.‬25‭ ‬ساعة،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬زميليه‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬1‭.‬24‭.‬40‭ ‬ساعة‭ ‬ومحمد‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬1.34.15‭ ‬ساعة‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬نتائج‭ ‬سباق‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬لمسافة‭ ‬35‭ ‬كيلومترا،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬كذلك‭ ‬لأبناء‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬الدراج‭ ‬الواعد‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬بلغ‭ ‬56‭.‬28‭ ‬دقيقة‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الدراج‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬56‭.‬29‭ ‬دقيقة،‭ ‬وتمكن‭ ‬نجم‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلييت‭ ‬الدراج‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬صالح‭ ‬الحمري‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬57‭.‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬وبعد‭ ‬منافسة‭ ‬محتدمة‭ ‬بين‭ ‬نجوم‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

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