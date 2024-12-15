نادي سترة الرياضي يعقد جمعيته العمومية العادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬الرياضي‭ ‬جمعيته‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬د‭. ‬جعفر‭ ‬الصايغ‭. ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

وأشادت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بالدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬واللامحدود‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ورفعت‭ ‬شكرها‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموهما‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬والرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬عبرت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وامتنانها‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬للنادي‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبروزه‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬مثمنا‭ ‬دعمهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وجهودهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬النادي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسباته‭ ‬وأهدافه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭.‬

وتضمّن‭ ‬جدول‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬استعراض‭ ‬ومناقشة‭ ‬التقريرين‭ ‬المالي‭ ‬والأدبي،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬ومداخلات‭ ‬الأعضاء،‭ ‬واستقالة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السابق،

وأعلن‭ ‬ممثلوا‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬عن‭ ‬تزكية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الجديدة‭ ‬للفترة‭ (‬2024‭ -‬2028‭). ‬برئاسة‭ ‬مجيد‭ ‬اليماني‭ ‬والأعضاء‭ ‬هاني‭ ‬عبدالحسين‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬و‭ ‬نورية‭ ‬العالي‭ ‬ود‭. ‬عبدالواحد‭ ‬النكال‭ ‬و‭ ‬عبدالجليل‭ ‬خضير‭ ‬و‭ ‬نصر‭ ‬البصري‭ ‬وعبدالامير‭ ‬سلمان‭ ‬و‭ ‬حبيب‭ ‬عيد‭.‬