نادي سترة الرياضي يعقد جمعيته العمومية العادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد نادي سترة الرياضي جمعيته العمومية العادية مساء يوم السبت 14 ديسمبر في قاعة د. جعفر الصايغ. بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة.
وأشادت الجمعية العمومية بالدعم المتواصل واللامحدود من القيادة الرياضية في المملكة، ورفعت شكرها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم سموهما والذي كان له بالغ الأثر في تطوير العمل الإداري والرياضي في المملكة.
كما عبرت الجمعية العمومية عن شكرها وامتنانها إلى شركة طموح بقيادة محمد بن جلال على الدعم الكبير الذي تقدمه للنادي والذي كان له بالغ الأثر على أداء الفريق الأول لكرة القدم وبروزه بين فرق المقدمة في دوري ناصر بن حمد لكرة القدم.
وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، مثمنا دعمهم ومساندتهم لمجلس الإدارة وجهودهم في سبيل تطوير النادي والحفاظ على مكتسباته وأهدافه في تحقيق الإنجازات.
وتضمّن جدول اجتماع الجمعية العمومية استعراض ومناقشة التقريرين المالي والأدبي، والرد على استفسارات ومداخلات الأعضاء، واستقالة مجلس الإدارة السابق،
وأعلن ممثلوا الهيئة العامة للرياضة عن تزكية مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية الجديدة للفترة (2024 -2028). برئاسة مجيد اليماني والأعضاء هاني عبدالحسين و محمد جعفر و نورية العالي ود. عبدالواحد النكال و عبدالجليل خضير و نصر البصري وعبدالامير سلمان و حبيب عيد.
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