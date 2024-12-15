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عمر يتوج بالمركز الأول في بطولة غرب آسيا للترايثلون

12/15/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬عمر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حمزة‭ ‬إنجازًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬لافتًا‭ ‬بفوزه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الترايثلون‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للترايثلون‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مدينة‭ ‬الفجيرة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين،‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬قدرات‭ ‬استثنائية‭ ‬وأداءً‭ ‬متميزًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬السباحة،‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات،‭ ‬والجري‭.‬

واستحق‭ ‬حمزة‭ ‬تتويجه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬للسباق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬نفسه‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬مؤكداً‭ ‬قدراته‭ ‬وامكاناته‭ ‬العالية‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬البطولة،‭ ‬قدم‭ ‬الرياضي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحسن‭ ‬أداءً‭ ‬مشرفًا‭ ‬جعله‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬المشاركات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وتُعد‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للترايثلون‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬جذبت‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬رياضية‭ ‬مميزة،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الرياضة‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭.‬

ورفع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عبد‭ ‬السلام،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بهذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للترايثلون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬عمر‭ ‬حمزة‭.‬

وقال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬جدًا‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬البطل‭ ‬عمر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حمزة‭ ‬بفوزه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للترايثلون،‭ ‬وكذلك‭ ‬بالأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحسن‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وهذه‭ ‬النتائج‭ ‬تعكس‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬لرياضة‭ ‬الترايثلون‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرياضيين‭ ‬والاتحاد،‭ ‬ونعد‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬أبطالنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬‮»‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عمر‭ ‬حمزة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬بتحقيقي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للترايثلون‭ ‬بالفجيرة‭. ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬جهد‭ ‬كبير‭ ‬وتدريبات‭ ‬مستمرة‭ ‬ودعم‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أهدي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وأشكر‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬بجانبي‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭. ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬حمزة‭ ‬‮«‬فرحتي‭ ‬كبيرة‭ ‬بهذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وهذا‭ ‬الانجاز‭ ‬هدية‭ ‬بسيطة‭ ‬أقدمها‭ ‬للوطن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬

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