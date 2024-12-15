عمر يتوج بالمركز الأول في بطولة غرب آسيا للترايثلون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق البطل البحريني عمر عبد الله حمزة إنجازًا رياضيًا لافتًا بفوزه بالمركز الأول في سباق الترايثلون ضمن بطولة غرب آسيا للترايثلون التي استضافتها مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فئة المحترفين، حيث أظهر قدرات استثنائية وأداءً متميزًا في جميع مراحل السباق الذي جمع بين السباحة، ركوب الدراجات، والجري.
واستحق حمزة تتويجه بالمركز الأول في البطولة بعد الاستراتيجية المحكمة التي أعدها للسباق الذي شهد مشاركة مجموعة كبيرة من أبرز اللاعبين في فئة المحترفين، حيث قدم البطل البحريني نفسه بصورة قوية ونجح في إنهاء السباق في المركز الأول، مؤكداً قدراته وامكاناته العالية كأحد أبرز اللاعبين في القارة الآسيوية.
وفي نفس البطولة، قدم الرياضي عبدالرحمن الحسن أداءً مشرفًا جعله يحتل المركز الرابع، مما يعكس قوة المشاركات الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
وتُعد بطولة غرب آسيا للترايثلون واحدة من أهم المنافسات الرياضية في المنطقة، حيث جذبت نخبة من أفضل الرياضيين من مختلف الدول للتنافس في أجواء رياضية مميزة، تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة وتطوير المواهب.
ورفع رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون عبد الله عبد السلام، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهذا الانجاز الذي تحققه في بطولة غرب آسيا للترايثلون عن طريق البطل البحريني عمر حمزة.
وقال عبدالسلام «نحن فخورون جدًا بالإنجاز الذي حققه البطل عمر عبد الله حمزة بفوزه بالمركز الأول في بطولة غرب آسيا للترايثلون، وكذلك بالأداء المميز الذي قدمه عبدالرحمن الحسن بحصوله على المركز الرابع، وهذه النتائج تعكس التطور الكبير لرياضة الترايثلون في البحرين والجهود المبذولة من قبل الرياضيين والاتحاد، ونعد بمواصلة دعم أبطالنا لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم البحرين عاليًا في جميع المحافل الرياضية.»
ومن جانبه قال عمر حمزة «أنا سعيد جدًا بتحقيقي المركز الأول في بطولة غرب آسيا للترايثلون بالفجيرة. هذا الإنجاز هو ثمرة جهد كبير وتدريبات مستمرة ودعم متواصل من الاتحاد البحريني للترايثلون، أود أن أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وأشكر جميع من وقف بجانبي وساهم في تحقيق هذا النجاح. أتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم البحرين عاليًا في المحافل الدولية.»
وأضاف حمزة «فرحتي كبيرة بهذا الانجاز الذي يأتي بالتزامن مع الأعياد الوطنية في المملكة، وهذا الانجاز هدية بسيطة أقدمها للوطن في هذه المناسبات الغالية على الجميع»
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