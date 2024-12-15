Monday, 16 December 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التضامن يهزم المعامير ((بالتج)) والنبيه صالح يطيح بالنجمة

12/15/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنفس‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬الصعداء‭ ‬ليتذوق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬وجاء‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة،‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬18‭-‬25،‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬15‭-‬12،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬استكمال‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدولي‭ ‬سامي‭ ‬سويد‭ (‬أول‭) ‬والحكم‭ ‬حنان‭ ‬محمد‭ (‬ثان‭) ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬نقطتين،‭ ‬وحصل‭ ‬المعامير‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬متكافئة‭ ‬ومتذبذبة،‭ ‬وسجلت‭ ‬الألعاب‭ ‬المكشوفة‭ ‬وأخطاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬إطالة‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الفاصل‭ ‬بملامسة‭ ‬الكرة‭ ‬لحائط‭ ‬الصد‭ ‬بحسب‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬انتزع‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬إطاحته‭ ‬بمنافسه‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬6‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬33‭-‬31،‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الثنائي‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬1‭) ‬وخالد‭ ‬الشوملي‭ (‬2‭).‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬هجومية،‭ ‬تفوق‭ ‬فيها‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬وعلى‭ ‬منافسه‭.‬

MENAFN15122024000055011008ID1108995490

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث