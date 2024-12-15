التضامن يهزم المعامير ((بالتج)) والنبيه صالح يطيح بالنجمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنفس‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬الصعداء‭ ‬ليتذوق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬وجاء‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة،‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬18‭-‬25،‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬15‭-‬12،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬استكمال‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدولي‭ ‬سامي‭ ‬سويد‭ (‬أول‭) ‬والحكم‭ ‬حنان‭ ‬محمد‭ (‬ثان‭) ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬نقطتين،‭ ‬وحصل‭ ‬المعامير‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬متكافئة‭ ‬ومتذبذبة،‭ ‬وسجلت‭ ‬الألعاب‭ ‬المكشوفة‭ ‬وأخطاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬إطالة‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الفاصل‭ ‬بملامسة‭ ‬الكرة‭ ‬لحائط‭ ‬الصد‭ ‬بحسب‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬انتزع‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬إطاحته‭ ‬بمنافسه‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬6‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬33‭-‬31،‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الثنائي‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬1‭) ‬وخالد‭ ‬الشوملي‭ (‬2‭).‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬هجومية،‭ ‬تفوق‭ ‬فيها‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬وعلى‭ ‬منافسه‭.‬