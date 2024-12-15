التضامن يهزم المعامير ((بالتج)) والنبيه صالح يطيح بالنجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنفس فريق عالي الصعداء ليتذوق انتصاره الأول بعد خسارتين متتاليتين، وجاء الفوز على حساب فريق المعامير الذي مني بخسارته الثالثة، بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25-15، 18-25، 26-24، 21-25، 15-12، في لقاء استكمال الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة الذي قاده الدولي سامي سويد (أول) والحكم حنان محمد (ثان) وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، ليحصل على أول نقطتين، وحصل المعامير على نقطة واحدة.
قدم الفريقان خمسة أشواط متكافئة ومتذبذبة، وسجلت الألعاب المكشوفة وأخطاء اللاعبين دورا في إطالة أشواط المباراة التي انتهت في شوطها الفاصل بملامسة الكرة لحائط الصد بحسب قرار الحكم الأول.
وفي المباراة الثانية انتزع فريق النبيه صالح صدارة المجموعة الثانية 9 نقاط بعد إطاحته بمنافسه فريق النجمة الذي ظل على نقاطه 6 بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-19، 33-31، 26-24، في المباراة التي قادها الثنائي علي مكي الشيخ (1) وخالد الشوملي (2).
قدم الفريقان ثلاثة أشواط هجومية، تفوق فيها النبيه صالح على نفسه وعلى منافسه.
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