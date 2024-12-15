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هرونة يؤهل ((قارة)) لتصفيات السعودية

12/15/2024 7:13:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قاد‭ ‬مدربنا‭ ‬الوطني‭ ‬القدير‭ ‬الكابتن‭ ‬أحمد‭ ‬هرونة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬موسم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السعودية‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬قارة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬ووصافة‭ ‬محافظة‭ ‬الإحساء‭.‬

وعلى‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬حصل‭ ‬هرونة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬‮«‬قارة‮»‬‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭.‬

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