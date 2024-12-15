هرونة يؤهل ((قارة)) لتصفيات السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قاد مدربنا الوطني القدير الكابتن أحمد هرونة في أول موسم له في أجواء الكرة الطائرة السعودية فريق «قارة» إلى التصفيات النهائية بعد حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية ووصافة محافظة الإحساء.
وعلى جانب آخر حصل هرونة مع فريق شباب «قارة» على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال الحفل الختامي.
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