السيد أحمد عطاف يحلّ بأديس أبابا

(MENAFN
- APO Group)
بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، مساء اليوم بأديس أبابا، عاصمة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في زيارة رسمية.
تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين والرقي بالعلاقات الثنائية إلى أسمى المراتب المتاحة.
وخلال تواجده بأديس أبابا، يُنتظر أن يُستقبَل السيد وزير الدولة من قبل الوزير الأول الإثيوبي، السيد أبي أحمد علي، لتسليمه رسالةً خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. كما سيحظى الوزير أحمد عطاف باستقبال من الرئيس الإثيوبي، السيد تايي أتسكي سيلاسي، ويجري مباحثات مع وزير خارجية إثيوبيا، السيد جيديون تيموثيوس.
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