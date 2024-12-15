السيد أحمد عطاف يحلّ بأديس أبابا

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حلّ الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، مساء اليوم بأديس أبابا، عاصمة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في زيارة رسمية.

تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين والرقي بالعلاقات الثنائية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وخلال تواجده بأديس أبابا، يُنتظر أن يُستقبَل السيد وزير الدولة من قبل الوزير الأول الإثيوبي، السيد أبي أحمد علي، لتسليمه رسالةً خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. كما سيحظى الوزير أحمد عطاف باستقبال من الرئيس الإثيوبي، السيد تايي أتسكي سيلاسي، ويجري مباحثات مع وزير خارجية إثيوبيا، السيد جيديون تيموثيوس.

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