بدون إيلون ماسك.. 14 مليار دولار ثروة فريق ترمب بعد اكتماله

MENAFN - Khaberni) خبرني - في الوقت الذي أكمل فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد اختيار أعضاء فريقه، تساءل تقرير نشرته «نيويورك مجازين» عن القيمة الصافية لثروة أعضاء حكومة الجديدة.

وكانت تقارير سابقة قد ألقت الضوء على ثروات الأعضاء الأوائل الذين تم اختيارهم، لكن الآن بعد اكتمال الفريق، فإن أرقام أخرى تظهر.

وعندما انتُخب ترمب رئيسًا للمرة الأولى، شكَّل أغنى حكومة في تاريخ الولايات المتحدة بثروة إجمالية تجاوزت 6 مليارات دولار. أما الآن، وإذا تم تأكيد تعيين جميع مرشحي حكومة ترامب، فإن ثروتهم الإجمالية ستتجاوز 14 مليار دولار وربما تزيد عن 20 مليار دولار.

وإذا أضفنا إيلون ماسك وأعضاء آخرين من فريق ترمب القادم ممن لا يتطلب تعيينهم موافقة مجلس الشيوخ، فإن الثروة الإجمالية تتجاوز 450 مليار دولار. في المقابل، كانت حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن تقدر ثروتها الإجمالية بأقل من 120 مليون دولار وفقًا لفوربس.

وفيما يلي نظرة محدثة على الثروات التقديرية لأعضاء إدارة ترمب الجديدة استنادًا إلى أفضل التقارير المتوفرة.

مسعد بولس - مستشار أول لشؤون العرب والشرق الأوسط

والد زوجة تيفاني ترامب، مسعد بولس، هو رجل أعمال لبناني أمريكي له صلات مزعومة بمجموعات سياسية مسيحية في لبنان. ورغم وصفه في بعض التقارير الإعلامية بأنه ملياردير، فإن ثروته الفعلية ليست واضحة. وذكرت "نيويورك تايمز" في 12 ديسمبر/كانون الأول أن بولس قد بالغ في تقدير ثروته وسيرته المهنية. تشير التقارير إلى أنه الرئيس التنفيذي لشركة SCOA Nigeria PLC، والتي حققت أرباحًا أقل من 66 ألف دولار العام الماضي، مع قيمة سوقية للشركة تبلغ حوالي 865 ألف دولار.

دوغ بورغوم - وزير الداخلية

قدَّرت فوربس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أن صافي ثروة حاكم ولاية نورث داكوتا، الذي حقق ثروته في قطاع البرمجيات قبل التحول إلى السياسة، لا تقل عن 100 مليون دولار، وربما أكثر.

غاريد إيزاكمان - مدير وكالة ناسا

غاريد إيزاكمان هو رائد أعمال في التكنولوجيا ورائد فضاء تجاري. يبلغ صافي ثروته حوالي 1.7 مليار دولار وفقًا لفوربس.

روبرت كينيدي الابن - وزير الصحة والخدمات الإنسانية

وفقًا لتحليل فوربس، فإن ثروة كينيدي وزوجته الممثلة شيريل هاينز تبلغ حوالي 15 مليون دولار، بما في ذلك 4 ملايين دولار من الأصول الموروثة.

تشارلز كوشنر - سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا

رجل الأعمال العقاري تشارلز كوشنر هو والد صهر ترامب، غاريد كوشنر، وشريك مؤسس لشركة Kushner Companies. قُدرت ثروة العائلة في أكتوبر/تشرين الأول بـ7.1 مليار دولار.

كيلي لوفلر - رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة

وتبلغ ثروة كيلي لوفلر وزوجها جيف سبريشر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Intercontinental Exchange، حوالي 1.1 مليار دولار وفقًا لفوربس.

سكوت بيسنت - وزير الخزانة

تم وصف المستثمر المخضرم بيسنت بأنه "مدير صناديق تحوط ملياردير" من قبل العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس. ولكن لا توجد تقارير مؤكدة حول صافي ثروته الحالي. بينما تشير مصادر مثل Business Insider إلى احتمال كونه مليارديراً، إلا أن الأرقام الدقيقة غير متوفرة بعد.

هوارد لوتنيك - وزير التجارة

تُقدر ثروته بما لا يقل عن 2.2 مليار دولار، وقد تصل إلى 4 مليارات دولار وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ليندا مكمان - وزيرة التعليم

ليندا مكمان، الشريكة المؤسسة لإمبراطورية WWE للمصارعة، يُعتقد أنها تمتلك ثروة هائلة، رغم انفصالها عن زوجها.

إيلون ماسك - رئيس مشارك لـ"وزارة كفاءة الحكومة"

أغنى رجل في العالم، بصافي ثروة لا تقل عن 433 مليار دولار اعتبارًا من 13 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لفوربس.

محمد أوز - مدير برنامج ميديكير وميديكيد

تُقدر ثروته بـ100-315 مليون دولار وفقًا لإقراراته المالية في 2022.

ماركو روبيو - وزير الخارجية

تُقدر ثروته بأكثر من مليون دولار، اعتمادًا على قيمة منزله وكتبه المنشورة.

ترمب نفسه

تبلغ ثروة ترمب 6.3 مليار دولار، وفقًا لفوربس، بعد فترة رئاسية سابقة شهدت أرباحًا كبيرة.

واختتم تقرير المجلة بالتأكيد على أن الثروة الإجمالية لهذه الإدارة تسلط الضوء على الفجوة بين حكومة ترمب وحكومة بايدن، مما يعكس تغيرًا ملحوظًا في الأولويات الاقتصادية.