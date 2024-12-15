ولي عهد المملكة الأردنية يقوم بزيارة إلى متحف قصر السلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- قام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له اليوم بزيارة إلى متحف قصر السلام.
هذا وكان في استقبال سموه المشرف العام للمتحف الشيخة منى الجابر العبدالله الصباح حيث قام بجولة في أرجاء المتحف واطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ الكويت والمتاحف الرئيسية المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف تاريخ الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف تاريخ الحضارات التي سكنت أرض الكويت.
وتعتبر زيارة سموه ذات أهمية تاريخية للقصر حيث إن جده جلالة الملك الحسين بن طلال كان أول زائر للقصر بعد افتتاحه في عام 1964.
ورافق سموه خلال الزيارة محافظ مبارك الكبير رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح. (النهاية)
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