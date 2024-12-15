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ولي عهد المملكة الأردنية يقوم بزيارة إلى متحف قصر السلام

12/15/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- قام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له اليوم بزيارة إلى متحف قصر السلام.
هذا وكان في استقبال سموه المشرف العام للمتحف الشيخة منى الجابر العبدالله الصباح حيث قام بجولة في أرجاء المتحف واطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ الكويت والمتاحف الرئيسية المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف تاريخ الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف تاريخ الحضارات التي سكنت أرض الكويت.
وتعتبر زيارة سموه ذات أهمية تاريخية للقصر حيث إن جده جلالة الملك الحسين بن طلال كان أول زائر للقصر بعد افتتاحه في عام 1964.
ورافق سموه خلال الزيارة محافظ مبارك الكبير رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح. (النهاية)


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