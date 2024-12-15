منتخب الإمارات يتوج بطلا للنسخة الثالثة من كأس الخليج العربي للبادل في (فئة الرجال) وعمان في (فئة السيدات)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- توج منتخب
الإمارات للبادل اليوم الأحد بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي في (فئة الرجال) والتي استضافتها دولة الكويت على مدى خمسة أيام في حين حصد منتخب عمان لقب البطولة في (فئة السيدات).
وجاء تتويج منتخب الإمارات بعد فوزه على نظيره منتخب الكويت في المباراة النهائية بنتيجة أشواط (2 - 0) في حين حل منتخب قطر ثالثا بفوزه على نظيره البحريني بنتيجة مماثلة.
وفي منافسات السيدات حصل منتخب عمان على لقب البطولة بعد تغلبه على نظيره منتخب الكويت الذي حل ثانيا في مباراة
فاصلة أقيمت اليوم بنتيجة أشواط (2-1).
وشهدت البطولة مشاركة ستة منتخبات في منافسات فئة الرجال وهي الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وأربعة منتخبات في منافسات فئة السيدات هي الكويت والسعودية وعمان والإمارات.(النهاية)
م ي م / م ص ع
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