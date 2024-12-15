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منتخب الإمارات يتوج بطلا للنسخة الثالثة من كأس الخليج العربي للبادل في (فئة الرجال) وعمان في (فئة السيدات)

12/15/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- توج منتخب الإمارات للبادل اليوم الأحد بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي في (فئة الرجال) والتي استضافتها دولة الكويت على مدى خمسة أيام في حين حصد منتخب عمان لقب البطولة في (فئة السيدات).
وجاء تتويج منتخب الإمارات بعد فوزه على نظيره منتخب الكويت في المباراة النهائية بنتيجة أشواط (2 - 0) في حين حل منتخب قطر ثالثا بفوزه على نظيره البحريني بنتيجة مماثلة.
وفي منافسات السيدات حصل منتخب عمان على لقب البطولة بعد تغلبه على نظيره منتخب الكويت الذي حل ثانيا في مباراة فاصلة أقيمت اليوم بنتيجة أشواط (2-1).
وشهدت البطولة مشاركة ستة منتخبات في منافسات فئة الرجال وهي الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وأربعة منتخبات في منافسات فئة السيدات هي الكويت والسعودية وعمان والإمارات.(النهاية)

م ي م / م ص ع



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