منظمة التعاون الرقمي تعقد اجتماع الطاولة المستديرة بمشاركة وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 15 - 12 (كونا) -- شاركت دولة الكويت في فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت 2024 ممثلة بوزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الاحد حيث شارك في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي.
وتركز الاجتماع الذي يعقد على هامش منتدى حوكمة الانترنت على مبادرة مواجهة المعلومات المضللة التي تتولى دولة الكويت قيادتها ضمن جهود منظمة التعاون الرقمي حيث جرى مناقشة أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء منظومة معلومات دقيقة وفعالة للتصدي للتأثيرات السلبية للمعلومات المضللة على أمن المجتمعات واستقرار الدول.
وقام الوزير عمر العمر برفقه الوفد الكويتي المشارك بزيارة ميدانية إلى موقع "الكراج" لريادة الأعمال التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
ويعد "الكراج" حاضنة للشركات الناشئة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات حيث اطلع الوزير على أبرز المبادرات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في المجال التقني.
وعقد الوزير العمر اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والمنظمة بما يشمل تمكين الخدمات الرقمية وتفعيل المبادرات المشتركة التي تخدم الدول الأعضاء.
كما تم التنسيق لأعمال الاجتماع الوزاري المقرر عقده يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر مع الإشارة إلى أن دولة الكويت ستتولى رئاسة الدورة القادمة للمنظمة.
كما التقى الوزير العمر بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات وتعزيز الخدمات الرقمية بما يحقق المصالح المشتركة.
وضم الوفد الكويتي المشارك ممثلين عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وتعكس هذه المشاركة الدور الريادي لدولة الكويت في تعزيز التعاون الرقمي وتحقيق التكامل الإقليمي لمواجهة التحديات الرقمية ودعم التنمية المستدامة في دول منظمة التعاون الرقمي. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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