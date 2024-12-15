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منظمة التعاون الرقمي تعقد اجتماع الطاولة المستديرة بمشاركة وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي

12/15/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 12 (كونا) -- شاركت دولة الكويت في فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت 2024 ممثلة بوزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الاحد حيث شارك في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي.
وتركز الاجتماع الذي يعقد على هامش منتدى حوكمة الانترنت على مبادرة مواجهة المعلومات المضللة التي تتولى دولة الكويت قيادتها ضمن جهود منظمة التعاون الرقمي حيث جرى مناقشة أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء منظومة معلومات دقيقة وفعالة للتصدي للتأثيرات السلبية للمعلومات المضللة على أمن المجتمعات واستقرار الدول.
وقام الوزير عمر العمر برفقه الوفد الكويتي المشارك بزيارة ميدانية إلى موقع "الكراج" لريادة الأعمال التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
ويعد "الكراج" حاضنة للشركات الناشئة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات حيث اطلع الوزير على أبرز المبادرات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في المجال التقني.
وعقد الوزير العمر اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والمنظمة بما يشمل تمكين الخدمات الرقمية وتفعيل المبادرات المشتركة التي تخدم الدول الأعضاء.
كما تم التنسيق لأعمال الاجتماع الوزاري المقرر عقده يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر مع الإشارة إلى أن دولة الكويت ستتولى رئاسة الدورة القادمة للمنظمة.
كما التقى الوزير العمر بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات وتعزيز الخدمات الرقمية بما يحقق المصالح المشتركة.
وضم الوفد الكويتي المشارك ممثلين عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وتعكس هذه المشاركة الدور الريادي لدولة الكويت في تعزيز التعاون الرقمي وتحقيق التكامل الإقليمي لمواجهة التحديات الرقمية ودعم التنمية المستدامة في دول منظمة التعاون الرقمي. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




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