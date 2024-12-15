Sunday, 15 December 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر: وفد دبلوماسي وصل الى دمشق لإكمال اجراءات افتتاح السفارة في سوريا

12/15/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاحد أن وفدا دبلوماسيا قطريا وصل الى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الوفد جدد خلال لقاءاته مع "الحكومة الانتقالية" في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والتنمية والازدهار.
وأوضح الأنصاري أن الوفد ناقش مع الجانب السوري سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية كما وقف على احتياجات الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة. (النهاية)

س س س / ف ا س




MENAFN15122024000071011013ID1108995231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث