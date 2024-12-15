قطر: وفد دبلوماسي وصل الى دمشق لإكمال اجراءات افتتاح السفارة في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاحد أن وفدا دبلوماسيا قطريا وصل الى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الوفد جدد خلال لقاءاته مع "الحكومة الانتقالية" في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والتنمية والازدهار.
وأوضح الأنصاري أن الوفد ناقش مع الجانب السوري سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية كما وقف على احتياجات الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة. (النهاية)
س س س / ف ا س
MENAFN15122024000071011013ID1108995231
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.