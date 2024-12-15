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قطر تدين بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع مستوطناته في هضبة الجولان

12/15/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 – 12 (كونا) -- دانت دولة قطر بشدة اليوم الاحد مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع مستوطناته في هضبة الجولان المحتلة وعدتها حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال على الأراضي السورية وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بايقاف الاعتداءات على الأراضي السورية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها كما عبرت عن مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلعات شعبها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت فور إعلان سقوط بشار الاسد رئيس النظام السوري الذي اطاحت به فصائل معارضة مسلحة الاحد الماضي على المنطقة العازلة المحددة باتفاقية فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي. (النهاية)

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