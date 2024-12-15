قطر تدين بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع مستوطناته في هضبة الجولان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 15 – 12 (كونا) -- دانت دولة قطر بشدة اليوم الاحد مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع مستوطناته في هضبة الجولان المحتلة وعدتها حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال على الأراضي السورية وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بايقاف الاعتداءات على الأراضي السورية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها كما عبرت عن مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلعات شعبها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت فور إعلان سقوط بشار الاسد رئيس النظام السوري الذي اطاحت به فصائل معارضة مسلحة الاحد الماضي على المنطقة العازلة المحددة باتفاقية فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي. (النهاية)
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