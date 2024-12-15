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الرئاسي اليمني يدعو بريطانيا لتفعيل دورها الاستراتيجي لضمان أمن المنطقة

12/15/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 15 - 12 (كونا) -- دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اليوم الأحد المملكة المتحدة لتفعيل دورها الاستراتيجي في الملف اليمني وتكثيف جهودها للضغط على ميليشيات الحوثي لإجبارها على التعاطي إيجابيا مع عملية السلام وتنفيذ التزاماتها لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقاء العرادة بالسفير البريطاني لدى اليمن عبدة شريف لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وجهود إحلال السلام الشامل في اليمن وسبل تعزيز علاقات البلدين بكافة المجالات.
وأكد العرادة ضرورة التزام أي مساع أو جهود إقليمية أو دولية لتحقيق السلام في اليمن بمرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.
وأشار إلى تصعيد ميليشيا الحوثي في البحرين الأحمر والعربي واستمرار هجماتها "الإرهابية" على السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية في أهم الممرات المائية معتبرا أن استمرار تلك "الأنشطة العدائية" لا يقوض عملية السلام في اليمن فحسب بل يزعزع الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأشاد بالدعم البريطاني للحكومة لمواجهة كافة التحديات الراهنة خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والإنساني داعيا لمضاعفته دعما لمسار التنمية في اليمن بما ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين.
من جانبها أكدت السفيرة البريطانية مجددا التزام بلادها بدعم الحلول السلمية في اليمن واستمرار العمل مع كافة الأطراف لدعم عملية السلام وإعادة تحقيق الأمن والاستقرار.
وأعربت عن تقدير بلادها لجهود مجلس القيادة الرئاسي وحرصه على الدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع اليمن. (النهاية)

س ن ص / ر س



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