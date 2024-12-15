الرئاسي اليمني يدعو بريطانيا لتفعيل دورها الاستراتيجي لضمان أمن المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 15 - 12 (كونا) -- دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اليوم الأحد المملكة المتحدة لتفعيل دورها الاستراتيجي في الملف اليمني وتكثيف جهودها للضغط على ميليشيات الحوثي لإجبارها على التعاطي إيجابيا مع عملية السلام وتنفيذ التزاماتها لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقاء العرادة بالسفير البريطاني لدى اليمن عبدة شريف لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وجهود إحلال السلام الشامل في اليمن وسبل تعزيز علاقات البلدين بكافة المجالات.
وأكد العرادة ضرورة التزام أي مساع أو جهود إقليمية أو دولية لتحقيق السلام في اليمن بمرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.
وأشار إلى تصعيد ميليشيا الحوثي في البحرين الأحمر والعربي واستمرار هجماتها "الإرهابية" على السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية في أهم الممرات المائية معتبرا أن استمرار تلك "الأنشطة العدائية" لا يقوض عملية السلام في اليمن فحسب بل يزعزع الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأشاد بالدعم البريطاني للحكومة لمواجهة كافة التحديات الراهنة خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والإنساني داعيا لمضاعفته دعما لمسار التنمية في اليمن بما ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين.
من جانبها أكدت السفيرة البريطانية مجددا التزام بلادها بدعم الحلول السلمية في اليمن واستمرار العمل مع كافة الأطراف لدعم عملية السلام وإعادة تحقيق الأمن والاستقرار.
وأعربت عن تقدير بلادها لجهود مجلس القيادة الرئاسي وحرصه على الدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع اليمن. (النهاية)
س ن ص / ر س
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