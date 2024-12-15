موسكو: إجلاء جزئي لموظفي السفارة الروسية في دمشق في إطار تدابير أمنية احترازية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت روسيا اليوم السبت إجلاء بعض موظفي سفارتها في دمشق في خطوة احترازية لتعزيز أمن بعثاتها الدبلوماسية والتي شملت أيضا إجلاء موظفي بعثات دول أخرى.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الروسية (تاس) إنه تم إجلاء عدد من موظفي السفارة الروسية في دمشق في وقت حساس يشهد فيه الوضع الأمني في سوريا تغيرات متسارعة موضحة أن أن العملية تمت عبر رحلة خاصة للطيران العسكري الروسي من قاعدة (حميميم) الجوية إلى مطار (تشكالوفسكي) في روسيا.
وأضافت انه "بالتوازي مع ذلك تم إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا" مشيرة إلى أن هذا الإجراء "يعكس التنسيق الوثيق بين الدول الصديقة في التعامل مع الظروف الأمنية".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن السفارة الروسية في دمشق ستواصل عملها بشكل طبيعي على الرغم من هذا الاجراء مما يعكس التزام روسيا بالحفاظ على وجودها الدبلوماسي في سوريا.
يذكر أن (تشكالوفسكي) هو مطار عسكري دولي ويستخدم بشكل رئيسي من قبل القوات الجوية الروسية ويقع المطار في شمال شرقي موسكو ويعتبر واحدا من أهم المطارات العسكرية في روسيا ويتم استخدامه للطيران العسكري ولأغراض النقل بما في ذلك عمليات الإجلاء التي تشمل رحلات من وإلى مناطق الأزمات. (النهاية)
د أ ن / م م ج
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