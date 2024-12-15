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موسكو: إجلاء جزئي لموظفي السفارة الروسية في دمشق في إطار تدابير أمنية احترازية

12/15/2024 2:33:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت روسيا اليوم السبت إجلاء بعض موظفي سفارتها في دمشق في خطوة احترازية لتعزيز أمن بعثاتها الدبلوماسية والتي شملت أيضا إجلاء موظفي بعثات دول أخرى.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الروسية (تاس) إنه تم إجلاء عدد من موظفي السفارة الروسية في دمشق في وقت حساس يشهد فيه الوضع الأمني في سوريا تغيرات متسارعة موضحة أن أن العملية تمت عبر رحلة خاصة للطيران العسكري الروسي من قاعدة (حميميم) الجوية إلى مطار (تشكالوفسكي) في روسيا.
وأضافت انه "بالتوازي مع ذلك تم إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا" مشيرة إلى أن هذا الإجراء "يعكس التنسيق الوثيق بين الدول الصديقة في التعامل مع الظروف الأمنية".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن السفارة الروسية في دمشق ستواصل عملها بشكل طبيعي على الرغم من هذا الاجراء مما يعكس التزام روسيا بالحفاظ على وجودها الدبلوماسي في سوريا.
يذكر أن (تشكالوفسكي) هو مطار عسكري دولي ويستخدم بشكل رئيسي من قبل القوات الجوية الروسية ويقع المطار في شمال شرقي موسكو ويعتبر واحدا من أهم المطارات العسكرية في روسيا ويتم استخدامه للطيران العسكري ولأغراض النقل بما في ذلك عمليات الإجلاء التي تشمل رحلات من وإلى مناطق الأزمات. (النهاية)

د أ ن / م م ج




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