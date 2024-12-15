Sunday, 15 December 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا تعلن حزمة مساعدات دولية للسوريين المتضررين بقيمة 63 مليون دولار

12/15/2024 2:33:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد عن حزمة مساعدات إنسانية للسوريين المتضررين في سوريا واللاجئين منهم في لبنان والأردن بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) تسلم عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان إن المملكة المتحدة شاركت في (اجتماع العقبة حول سوريا وغزة) الذي استضافته الأردن يوم أمس السبت وحضره وزراء وممثلون عن مجموعة الاتصال العربية والبحرين وقطر وتركيا والإمارات بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والذين اعربوا عن التزامهم بالمبادئ التي تخدم مصالح الشعب السوري في هذا الوقت العصيب.
واضاف البيان ان عدد المعوزين من سكان سوريا يقدر بنحو 16 مليون شخص وسيتم تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني (8ر37 مليون دولار) لتقديم مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تتضمن الأغذية والملاجئ والرعايةالصحية العاجلة إضافة لدعم الاحتياجات الناشئة ومنها إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس.
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تمويلا بقيمة 120 ألف جنيه إسترليني (151 ألف دولار) لدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا لإزالة الأسلحة الكيميائية والمساعدة في حماية مواقعها وضمان عدم استخدامها تحت اي ظرف. (النهاية)

ن ب ش / ف ا س



MENAFN15122024000071011013ID1108995227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث