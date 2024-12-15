بريطانيا تعلن حزمة مساعدات دولية للسوريين المتضررين بقيمة 63 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 15 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد عن حزمة مساعدات إنسانية للسوريين المتضررين في سوريا واللاجئين منهم في لبنان والأردن بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) تسلم عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان إن المملكة المتحدة شاركت في (اجتماع العقبة حول سوريا وغزة) الذي استضافته الأردن يوم أمس السبت وحضره وزراء وممثلون عن مجموعة الاتصال العربية والبحرين وقطر وتركيا والإمارات بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والذين اعربوا عن التزامهم بالمبادئ التي تخدم مصالح الشعب السوري في هذا الوقت العصيب.
واضاف البيان ان عدد المعوزين من سكان سوريا يقدر بنحو 16 مليون شخص وسيتم تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني (8ر37 مليون دولار) لتقديم مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تتضمن الأغذية والملاجئ والرعايةالصحية العاجلة إضافة لدعم الاحتياجات الناشئة ومنها إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس.
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تمويلا بقيمة 120 ألف جنيه إسترليني (151 ألف دولار) لدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا لإزالة الأسلحة الكيميائية والمساعدة في حماية مواقعها وضمان عدم استخدامها تحت اي ظرف. (النهاية)
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