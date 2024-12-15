لبنان: أكثر من 85 ألفا نازحون جدد بعد سقوط النظام السابق في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 15 - 12 (كونا) -- أكد وزير
الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور هكتور حجار اليوم الاحد نزوح اكثر من 85 الف شخص من سوريا الى لبنان بعد سقوط النظام السابق بسوريا مطلع الشهر الجاري.
جاء كلام الوزير حجار خلال اجتماع افتراضي عقده مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان أكيل أيار عقب جولة ميدانية قام بها في محافظة (بعلبك-الهرمل) برفقة مجموعة من المنظمات الدولية العاملة في لبنان.
وقال الوزير حجار إنه "منذ ان سيطرت المعارضة المسلحة على مدينة (دمشق) نزح الى لبنان قرابة 85 ألفا من سوريا" مشددا على ضرورة الإستجابة السريعة لحاجاتهم الأساسية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق عملها المتواجد على الأرض.
واوضح حجار ان النازحين الجدد يحتاجون الى مساعدات اساسية من طعام ومياه للشرب وفرش واغطية وملابس شتوية ومواد النظافة الشخصية اضافة الى حماية الأطفال والنساء داعيا الى سرعة تسجيل النازحين للحصول على بيانات موحدة وواضحة.
واعرب عن نيته القيام بجولة ميدانية في منطقة (المصنع) الحدودية والعمل على تأمين ممر انساني لتتمكن المنظمات الإنسانية من ايصال الدعم اللازم للنازحين العالقين على الحدود.
ومن جانبه أكد ريزا ضرورة البدء "فورا" في الالمام بقضية النازحين الجدد العالقين في منطقة (المصنع) ما بين الحدود اللبنانية والسورية "نظرا للوضع المأساوي الذي يعيشونه".
وقال إن منظمات الأمم المتحدة بدأت بالإستجابة لهذه الحاجات من ضمن خطة لبنان للاستجابة التي تقودها الامم المتحدة بالشراكة مع الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.
واوضح ان وتيرة المساعدات الانسانية للنازحين العالقين بين الحدود اللبنانية - السورية "ستتسارع" خلال منتصف الأسبوع المقبل.
وشارك في الاجتماع كلا من رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كريستين كنتسن وممثل مكتب المنظمة الدولية للهجرة ماثيو لوسيانو ومن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيزابيل ميسيك ومن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ليليانا جوفيفا اضافة الى فريق عمل الوزارة. (النهاية)
ف ز / م م ج
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