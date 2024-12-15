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لبنان: أكثر من 85 ألفا نازحون جدد بعد سقوط النظام السابق في سوريا

12/15/2024 2:33:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 12 (كونا) -- أكد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور هكتور حجار اليوم الاحد نزوح اكثر من 85 الف شخص من سوريا الى لبنان بعد سقوط النظام السابق بسوريا مطلع الشهر الجاري.
جاء كلام الوزير حجار خلال اجتماع افتراضي عقده مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان أكيل أيار عقب جولة ميدانية قام بها في محافظة (بعلبك-الهرمل) برفقة مجموعة من المنظمات الدولية العاملة في لبنان.
وقال الوزير حجار إنه "منذ ان سيطرت المعارضة المسلحة على مدينة (دمشق) نزح الى لبنان قرابة 85 ألفا من سوريا" مشددا على ضرورة الإستجابة السريعة لحاجاتهم الأساسية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق عملها المتواجد على الأرض.
واوضح حجار ان النازحين الجدد يحتاجون الى مساعدات اساسية من طعام ومياه للشرب وفرش واغطية وملابس شتوية ومواد النظافة الشخصية اضافة الى حماية الأطفال والنساء داعيا الى سرعة تسجيل النازحين للحصول على بيانات موحدة وواضحة.
واعرب عن نيته القيام بجولة ميدانية في منطقة (المصنع) الحدودية والعمل على تأمين ممر انساني لتتمكن المنظمات الإنسانية من ايصال الدعم اللازم للنازحين العالقين على الحدود.
ومن جانبه أكد ريزا ضرورة البدء "فورا" في الالمام بقضية النازحين الجدد العالقين في منطقة (المصنع) ما بين الحدود اللبنانية والسورية "نظرا للوضع المأساوي الذي يعيشونه".
وقال إن منظمات الأمم المتحدة بدأت بالإستجابة لهذه الحاجات من ضمن خطة لبنان للاستجابة التي تقودها الامم المتحدة بالشراكة مع الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.
واوضح ان وتيرة المساعدات الانسانية للنازحين العالقين بين الحدود اللبنانية - السورية "ستتسارع" خلال منتصف الأسبوع المقبل.
وشارك في الاجتماع كلا من رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كريستين كنتسن وممثل مكتب المنظمة الدولية للهجرة ماثيو لوسيانو ومن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيزابيل ميسيك ومن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ليليانا جوفيفا اضافة الى فريق عمل الوزارة. (النهاية)

ف ز / م م ج




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