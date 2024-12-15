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جامعة طيبة تعلن توفر عددٍ من الوظائف الأكاديمية

12/15/2024 2:31:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، أمس، توفر عددٍ من الوظائف الاكاديمية بنظام الساعات للرجال والنساء في عددٍ من كليات الجامعة وفروعها.
واشترطت الجامعة للمتقدم أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة وبنظام الانتظام الدراسي، وألا يقل التقدير في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدًا، ويستثنى من ذلك مترجمي لغة الإشارة، إضافة إلى الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاعين العام والخاص.
ودعت الجامعة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط ، مبينة أن التقديم للوظائف المعلنة يستمر حتى الـ21 من شهر ديسمبر الجاري.

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