غداً ... انطلاق الدورة 19 لمنتدى حوكمة الانترنت 2024 في الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق غداً أعمال الدورة الـ 19 من منتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الحكومة الرقمية.
ويتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، ويشهد انعقاد حوالي 300 جلسة وورشة عمل متخصصة؛ لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.
كما يهدف المنتدى بشكل عام لتشكيل منصة لتبادل الأفكار بما يعزز النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتركز أجندة المنتدى على أربعة محاور رئيسية، وهي تسخير الابتكار وموازنة المخاطر في الفضاء الرقمي، وتعزيز المساهمة الرقمية في السلام والتنمية والاستدامة، والنهوض بتمكين الإنسان والشمولية في العصر الرقمي، وتحسين الحوكمة الرقمية للإنترنت.
وتعكس استضافة الرياض للدورة 19 من منتدى حوكمة الإنترنت الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ترسيخاً لمكانتها الرائدة على مستوى العالم كمركز مهم للابتكار الرقمي والتعاون الدولي، إضافة إلى كونها مساهماً رئيسياً في مناقشة وصياغة السياسات الرقمية الدولية.
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