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غداً ... انطلاق الدورة 19 لمنتدى حوكمة الانترنت 2024 في الرياض

12/15/2024 2:31:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق غداً أعمال الدورة الـ 19 من منتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الحكومة الرقمية.
ويتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، ويشهد انعقاد حوالي 300 جلسة وورشة عمل متخصصة؛ لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.
كما يهدف المنتدى بشكل عام لتشكيل منصة لتبادل الأفكار بما يعزز النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتركز أجندة المنتدى على أربعة محاور رئيسية، وهي تسخير الابتكار وموازنة المخاطر في الفضاء الرقمي، وتعزيز المساهمة الرقمية في السلام والتنمية والاستدامة، والنهوض بتمكين الإنسان والشمولية في العصر الرقمي، وتحسين الحوكمة الرقمية للإنترنت.
وتعكس استضافة الرياض للدورة 19 من منتدى حوكمة الإنترنت الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ترسيخاً لمكانتها الرائدة على مستوى العالم كمركز مهم للابتكار الرقمي والتعاون الدولي، إضافة إلى كونها مساهماً رئيسياً في مناقشة وصياغة السياسات الرقمية الدولية.

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