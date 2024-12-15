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جامعة الأميرة نورة تطلق سلسلة من ورش العمل لتعزيز المعرفة الرقمية

12/15/2024 2:31:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تُطلق كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال الفترة 15 وحتى 19ديسمبر 2024م، وبالتزامن مع استضافة المملكة للمنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF)، سلسلة من ورش العمل؛ بهدف نشر المعرفة، والتوعية باستخدام الإنترنت وتطبيقاته، وتعزيز المفاهيم، والمهارات العملية، والتقنيات الحديثة المتعلقة بالوصول الرقمي.
وتُركِّز ورش العمل التي تُعقد عن بُعد، على مناقشة 5 مواضيع رئيسة، وهي: "حوكمة البيانات في العصر الرقمي"، و"الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، و"التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة"، و"الوصول الرقمي لذوي الإعاقة"، و"التقنيات الناشئة والابتكار"، مستهدفةً منسوبي الجامعة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، والطالبات، وفئات المجتمع.
وتسعى الورش إلى تمكين الحضور من فهم أهمية حوكمة البيانات وكيفية تطبيقها، مع رفع مستوى الوعي بالقوانين والسياسات المتعلقة بحماية البيانات وحوكمتها، والوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي كأداة لخدمة البشرية، ومناقشة دور حوكمة الإنترنت في توجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض أهمية التحول الرقمي، وتعريف الحضور بالمعايير العالمية لتحقيق الوصول الرقمي، وبالتقنيات الناشئة ودورها في تحفيز الابتكار، ومواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضحت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة، الدكتورة منال بنت عبدالله العوهلي، أنَّ انعقاد ورش العمل يأتي في إطار سعي الكلية لتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تدعم المعرفة، ومبادئ البحث العلمي والابتكار، وتواكب موضوعات المحافل والمناسبات العالمية ذات العلاقة، بما يتماشى مع أهداف الكلية المتمثلة في تنمية مهارات المستقبل، ورفع القدرة التنافسية عبر إعداد كفاءات نسائية وطنية مؤهلة معرفيًا، ومهنيًا في المجالات التقنية المختلفة.

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