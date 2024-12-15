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وزير العدل يدشن إدارة الجودة القضائية

12/15/2024 2:31:59 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم، إدارة الجودة القضائية، التي تعنى بتحسين جودة الخدمات والعمليات القضائية في جميع مراحل النظر القضائي؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتتمثل مهام الإدارة في رصد وقياس مدى الالتزام بمعايير جودة الخدمات القضائية في جميع مراحل القضية وفي الدرجات كافة، والمتابعة المستمرة للتحديثات على أفضل الممارسات في مجال الجودة القضائية التي ترتكز بشكل رئيسي على جودة الحكم القضائي.
وتعمل الإدارة على مراقبة مؤشرات الأداء، وإصدار التقارير، والإشراف على وضع وتنفيذ الخطط التحسينية بناء على الملاحظات والفجوات في المؤشرات.
ويأتي تدشين إدارة الجودة القضائية في إطار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع مستوى الأداء في المحاكم؛ بما ينسجم مع أهداف الوزارة وسعيها الحثيث نحو تطوير القطاع العدلي والقضائي وتحقيق التميز المؤسسي.

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