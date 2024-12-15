ضبط مخالفات للدراجات النارية بجدة

(MENAFN
- Al Watan)
نفذت أمانة محافظة جدة، ضمن جهودها الرقابية لتحسين المشهد الحضري، ومنع المخالفات بجميع أشكالها، حملة رقابية أسفرت عن رصد عدد من الدراجات النارية غير المصرحة المستخدمة للتأجير اليومي في منطقة خليج سلمان بنطاق بلدية الذهبان الفرعية.
وأوضح رئيس بلدية الذهبان الفرعية، عبدالله مباركي، أن الحملة جاءت للحد من الممارسات العشوائية التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، خاصة في المواقع السياحية. وأشار إلى أن الدراجات المضبوطة تُشغل بشكل غير نظامي ودون التراخيص اللازمة، مما يعرض مرتادي المنطقة للخطر، لا سيما الأطفال والعائلات.
وأكد المباركي أن فرق الرقابة البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
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