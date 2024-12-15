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ضبط مخالفات للدراجات النارية بجدة

12/15/2024 2:31:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة محافظة جدة، ضمن جهودها الرقابية لتحسين المشهد الحضري، ومنع المخالفات بجميع أشكالها، حملة رقابية أسفرت عن رصد عدد من الدراجات النارية غير المصرحة المستخدمة للتأجير اليومي في منطقة خليج سلمان بنطاق بلدية الذهبان الفرعية.
وأوضح رئيس بلدية الذهبان الفرعية، عبدالله مباركي، أن الحملة جاءت للحد من الممارسات العشوائية التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، خاصة في المواقع السياحية. وأشار إلى أن الدراجات المضبوطة تُشغل بشكل غير نظامي ودون التراخيص اللازمة، مما يعرض مرتادي المنطقة للخطر، لا سيما الأطفال والعائلات.
وأكد المباركي أن فرق الرقابة البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

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