تنظيم الاتصالات تعقد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأربعاء الماضي احتفالا في مبنى الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف الثالث من شهر كانون الأول من كل عام، تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان.

واستضافت الهيئة بالتعاون مع شركة الكتاب المرشد لتقنية المعلومات عددًا من ذوي الإعاقة السمعية (الصم) من مركز الأمير علي للصم التابع لوزارة الشباب، وحضر الاحتفالية ممثلون عن الفريق المعني برقم الطوارئ في مركز القيادة والسيطرة بمديرية الأمن العام، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من موظفي الهيئة.

واستهل الحفل بمحاضرة توعوية للموظفين حول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ونبذة عن لغة الإشارة قدمها مختصون بلغة لإشارة في مديرية الأمن العام، كما اشتمل الحفل على عرض توضيحي حول منجزات الهيئة منذ إطلاق تطبيق مكالمات رقم الطوارئ الخاص بالصم 114 في الثالث من أيار عام 2023 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مبادرة الهيئة حول تقديم الخدمة للأشخاص الصم من قبل شركات الاتصالات المتنقلة كافة بالمملكة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل بين السرحان أن مشروع إطلاق رقم الطوارئ الخاص بالصم (114) يعد من أهم المشاريع التي تكاتفت فيها الجهود من جهات عدة بأعلى مستويات التنظيم لخدمة هذه الشريحة المهمة من المواطنين الأردنيين، حيث يعد إنجازًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي.



وأضاف السرحان : " أعرب عن شكري وفخري لقاء الجهود الكبيرة والمتفانية التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمة هذه الشريحة المهمة في المجتمع ، ونتطلع في الهيئة مستقبلاً إلى المزيد من مثل هذه المشاريع بالتعاون مع الجهات الخدمية التي تقدم الحلول لجميع التحديات التي تواجههم ".



وفي ختام الحفل قدم السرحان الدروع التكريمية لكل من مديرية الأمن العام ونادي الأمير علي بن الحسين للصم والمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، وشركة الكتاب المرشد لتقنية المعلومات نظير جهودهم التعاونية مع الهيئة فيما قدمت شركة الكتاب المرشد درعاً تكريميًا للرئيس التنفيذي تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة.