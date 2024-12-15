تنظيم الاتصالات تعقد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأربعاء الماضي احتفالا في مبنى الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف الثالث من شهر كانون الأول من كل عام، تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان.
واستضافت الهيئة بالتعاون مع شركة الكتاب المرشد لتقنية المعلومات عددًا من ذوي الإعاقة السمعية (الصم) من مركز الأمير علي للصم التابع لوزارة الشباب، وحضر الاحتفالية ممثلون عن الفريق المعني برقم الطوارئ في مركز القيادة والسيطرة بمديرية الأمن العام، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من موظفي الهيئة.
واستهل الحفل بمحاضرة توعوية للموظفين حول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ونبذة عن لغة الإشارة قدمها مختصون بلغة لإشارة في مديرية الأمن العام، كما اشتمل الحفل على عرض توضيحي حول منجزات الهيئة منذ إطلاق تطبيق مكالمات رقم الطوارئ الخاص بالصم 114 في الثالث من أيار عام 2023 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مبادرة الهيئة حول تقديم الخدمة للأشخاص الصم من قبل شركات الاتصالات المتنقلة كافة بالمملكة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل بين السرحان أن مشروع إطلاق رقم الطوارئ الخاص بالصم (114) يعد من أهم المشاريع التي تكاتفت فيها الجهود من جهات عدة بأعلى مستويات التنظيم لخدمة هذه الشريحة المهمة من المواطنين الأردنيين، حيث يعد إنجازًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف السرحان : " أعرب عن شكري وفخري لقاء الجهود الكبيرة والمتفانية التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمة هذه الشريحة المهمة في المجتمع ، ونتطلع في الهيئة مستقبلاً إلى المزيد من مثل هذه المشاريع بالتعاون مع الجهات الخدمية التي تقدم الحلول لجميع التحديات التي تواجههم ".
وفي ختام الحفل قدم السرحان الدروع التكريمية لكل من مديرية الأمن العام ونادي الأمير علي بن الحسين للصم والمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، وشركة الكتاب المرشد لتقنية المعلومات نظير جهودهم التعاونية مع الهيئة فيما قدمت شركة الكتاب المرشد درعاً تكريميًا للرئيس التنفيذي تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة.
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