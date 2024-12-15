البنك المركزي : يرفض طلبات تسهيلات جديدة بقيمة 117 مليون دينار

قيمة الطلبات الجديدة للحصول على تسهيلات في 10 شهور من العام الحالي، نحو 1.320 مليار دينار، مقارنة مع 786 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 2023، وبعدد قارب 36 ألف طلب، مقابل 32 ألف طلب جديد خلال هذه الفترة.



ووفقا لهذه الأرقام، تم رفض طلبات تسهيلات جديدة، بقيمة 117 مليون دينار، وبنحو 6.7 آلاف طلب في نهاية تشرين الأول من العام الحالي، قياسا، إلى 78 مليونا، وبخمسة آلاف طلب تقريبا، في 10 شهور من عام 2023.



هذا وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية، بنسبة، 4.3%، بنهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، منها أكثر من 1.2 تسهيلات لطلبات جديدة.



وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بلغت 34.770، مليار دينار، تقريبا، مقابل، 33.320 مليار دينار، في 10 شهور من 2023.



وتشير البيانات، إلى أن القطاع الخاص بشقيه المقيم، وغير المقيم، حصل على تسهيلات بقيمة بلغت، 31.485 مليار دينار، قياسا إلى 30.161 مليار دينار، بنهاية تشرين الأول من عام 2023.

أما القطاع العام، ممثلا بالحكومة المركزية، والمؤسسات العامة غير المالية، فوصل حجم التسهيلات التي حصل عليها خلال عشرة شهور من عام 2024، إلى 3.252 مليار دينار، مقارنة مع 3.095 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي.