بنك الاستثمار العربي الأردني يوقع مذكرة تفاهم لاتفاقية عقد إدارة وشراكة مع مصرف الخليج التجاري في العراق

ضمن الخطة الإستراتيجية وسياسته التنفيذية في مجال التوسع داخل وخارج الأردن، قام بنك الاستثمار العربي الأردني يوم الأربعاء، بتوقيع مذكرة تفاهم لإبرام اتفاقية عقد إدارة لمصرف الخليج التجاري في العراق خلال فترة وجيزة، تمنح بنك الاستثمار العربي الأردني كذلك حق المساهمة في المصرف لغاية نسبة 20% خلال عامين.











ويهدف توقيع الإتفاق المنوي إبرامه الى دعم مسيرة نمو مصرف الخليج التجاري بما يسهم في تحقيق تطلعاته الاستراتيجية ودوره الريادي في تطوير القطاع المصرفي العراقي عبر الاستفادة من الخبرات العريقة لبنك الاستثمار العربي الأردني في مجال الاعمال المصرفية وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية شاملة ومتقدمة.



تأسس مصرف الخليج التجاري كشركة مساهمة خاصة سنة 1999 ليمارس المصرف اعمال الصيرفة الشاملة، ولديه 19 فرعاً في العراق تقدم خدمات مصرفية متكاملة، ويقدم البنك خدماته لكافة فئات المجتمع عن طريق التكنولوجيا الرقمية المنتشرة في كافة فروعه بالعراق، كما ولديه العديد من المساهمات الايجابية في دعم الاقتصاد الوطني العراقي.



وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني السيد هاني القاضي: "نعتز بشراكتنا الإستراتيجية مع مصرف الخليج التجاري العراقي، وندرك تماماً أهمية هذه الشراكة والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضوره في السوق العراقي. نلتزم بتوظيف خبراتنا الواسعة في القطاع المصرفي والخدمات الاستشارية المالية لتقديم الدعم اللازم وحلول مبتكرة، بما يساهم في تحقيق رؤية المصرف للنمو المستدام وتعزيز دوره في تطوير القطاع المالي والاقتصادي في العراق."



ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة مصرف الخليج التجاري السيد محمد صالح فرج عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك الاستثمار العربي الأردني قائلاً:" إننا نتطلع للعمل سوياً مع بنك الاستثمار العربي الأردني وثقتنا بقدرته وخبرته العريقة بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية شاملة ومتقدمة، وسلامة ومتانة وضعه المالي أسهمت في إنجاح هذه الاتفاقية، والتي ستساعدنا بتحقيق أفضل النتائج وسترسخ من مكانة مصرف الخليج التجاري في السوق المصرفي العراقي."











وأوضح القاضي أن توقيع هذه المذكرة هي جزء من استراتيجية التوسع لأعمال بنك الاستثمار العربي الأردني والتي تسارعت وتيرتها خلال العقد الماضي عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الناجحة شملت الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، وأعمال بنك الكويت الوطني في الأردن في العام 2022، وأعمال بنك ستاندرد تشارترد في الأردن في العام المنصرم، إضافة الى تأسيس شركة تأجير تمويلي إسلامية "شركة الكوثرللتأجير التمويلي". ويؤكد هذا الاتفاق على الأهمية التي يوليها البنك في تعزيز تواجده وشراكاته الإقليمية.