بنك الاستثمار العربي الأردني يوقع مذكرة تفاهم لاتفاقية عقد إدارة وشراكة مع مصرف الخليج التجاري في العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضمن الخطة الإستراتيجية وسياسته التنفيذية في مجال التوسع داخل وخارج الأردن، قام بنك الاستثمار العربي الأردني يوم الأربعاء، بتوقيع مذكرة تفاهم لإبرام اتفاقية عقد إدارة لمصرف الخليج التجاري في العراق خلال فترة وجيزة، تمنح بنك الاستثمار العربي الأردني كذلك حق المساهمة في المصرف لغاية نسبة 20% خلال عامين.
ويهدف توقيع الإتفاق المنوي إبرامه الى دعم مسيرة نمو مصرف الخليج التجاري بما يسهم في تحقيق تطلعاته الاستراتيجية ودوره الريادي في تطوير القطاع المصرفي العراقي عبر الاستفادة من الخبرات العريقة لبنك الاستثمار العربي الأردني في مجال الاعمال المصرفية وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية شاملة ومتقدمة.
تأسس مصرف الخليج التجاري كشركة مساهمة خاصة سنة 1999 ليمارس المصرف اعمال الصيرفة الشاملة، ولديه 19 فرعاً في العراق تقدم خدمات مصرفية متكاملة، ويقدم البنك خدماته لكافة فئات المجتمع عن طريق التكنولوجيا الرقمية المنتشرة في كافة فروعه بالعراق، كما ولديه العديد من المساهمات الايجابية في دعم الاقتصاد الوطني العراقي.
وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني السيد هاني القاضي: "نعتز بشراكتنا الإستراتيجية مع مصرف الخليج التجاري العراقي، وندرك تماماً أهمية هذه الشراكة والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضوره في السوق العراقي. نلتزم بتوظيف خبراتنا الواسعة في القطاع المصرفي والخدمات الاستشارية المالية لتقديم الدعم اللازم وحلول مبتكرة، بما يساهم في تحقيق رؤية المصرف للنمو المستدام وتعزيز دوره في تطوير القطاع المالي والاقتصادي في العراق."
ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة مصرف الخليج التجاري السيد محمد صالح فرج عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك الاستثمار العربي الأردني قائلاً:" إننا نتطلع للعمل سوياً مع بنك الاستثمار العربي الأردني وثقتنا بقدرته وخبرته العريقة بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية شاملة ومتقدمة، وسلامة ومتانة وضعه المالي أسهمت في إنجاح هذه الاتفاقية، والتي ستساعدنا بتحقيق أفضل النتائج وسترسخ من مكانة مصرف الخليج التجاري في السوق المصرفي العراقي."
وأوضح القاضي أن توقيع هذه المذكرة هي جزء من استراتيجية التوسع لأعمال بنك الاستثمار العربي الأردني والتي تسارعت وتيرتها خلال العقد الماضي عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الناجحة شملت الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، وأعمال بنك الكويت الوطني في الأردن في العام 2022، وأعمال بنك ستاندرد تشارترد في الأردن في العام المنصرم، إضافة الى تأسيس شركة تأجير تمويلي إسلامية "شركة الكوثرللتأجير التمويلي". ويؤكد هذا الاتفاق على الأهمية التي يوليها البنك في تعزيز تواجده وشراكاته الإقليمية.
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