منحتان بـ11 مليون دولار لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب اربد

وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقيتي منحتين استثماريتين بحوالي (11) مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في غرب اربد.



ووقع على الاتفاقيتين التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان نيابة عن الحكومة الأردنية، ووزير المياه والري نيابة عن الجهة المستفيدة، كما وقع عليها عن البنك السيدة جريتشن بيري، مديرة مكتب البنك في عمّان والمديرة الإقليمية المسؤولة عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط، وبحضور كل من سفير بعثة الاتحاد الأوروبي وسفير المملكة المتحدة في عمان.



وبينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن المنحة الأولى تبلغ قيمتها (8) مليون دولار مقدمة من المملكة المتحدة في إطار صندوق الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، وتبلغ قيمة المنحة الثانية (2.75) مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي/منصة الاستثمار لدول الجوار، وذلك للمساهمة في مشروع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه شبكات الصرف الصحي في منطقة غرب اربد حيث سبق وأن تم توفير تمويل له على شكل قرض مقدم من البنك بقيمة (19) مليون دولار تم توقيع اتفاقيته بتاريخ 10/6/2024، بحيث يصل التمويل الإجمالي لحوالي (30) مليون دولار.



يساهم المشروع في تحسين نظام الصرف الصحي بشكل مستدام وتخفيف الضغط على البنية التحتية بهدف توفير خدمات صرف صحي للبلدات والقرى المخدومة ضمن المشروع ولحوالي 200 ألف شخص ضمن (17) قرية في منطقة غرب اربد والمناطق المجاورة. كما تبلغ السعة الإجمالية للمحطة الجديدة 12,000 متر مكعب/يومياً، وسيتم تنفيذ المشروع على فترة أربع سنوات، بالإضافة إلى أنه سيتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها كمصادر مستدامة في ري الأراضي الزراعية المحيطة بالمحطة والأراضي المجاورة.



وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشكر للبنك والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم لهذا المشروع الخدمي، وعلى دعمهم المتواصل للأولويات التنموية للأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.



وقالت جريتشن بيري، المديرة الإقليمية لعمليات البنك في منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن فخورون جداً بتعاوننا المستمر مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأردن للمساعدة في تحسين خدمات الصرف الصحي في منطقة غرب إربد، ونشيد بجهود الحكومة الأردنية واستثماراتها المستمرة في البنية التحتية الأساسية.

ومن خلال العمل معاً، نحن ملتزمون بتحسين البنية التحتية البلدية في الأردن، وسيساعد مرفق الصرف الصحي الجديد في تقديم خدمات الصرف الصحي الأساسية لأول مرة للمجتمع المحلي واللاجئين السوريين، والمساهمة في سبل عيش سكان غرب إربد وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه في المنطقة".