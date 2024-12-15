منحتان بـ11 مليون دولار لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب اربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقيتي منحتين استثماريتين بحوالي (11) مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في غرب اربد.
ووقع على الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان نيابة عن الحكومة الأردنية، ووزير المياه والري نيابة عن الجهة المستفيدة، كما وقع عليها عن البنك السيدة جريتشن بيري، مديرة مكتب البنك في عمّان والمديرة الإقليمية المسؤولة عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط، وبحضور كل من سفير بعثة الاتحاد الأوروبي وسفير المملكة المتحدة في عمان.
وبينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن المنحة الأولى تبلغ قيمتها (8) مليون دولار مقدمة من المملكة المتحدة في إطار صندوق الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، وتبلغ قيمة المنحة الثانية (2.75) مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي/منصة الاستثمار لدول الجوار، وذلك للمساهمة في مشروع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه شبكات الصرف الصحي في منطقة غرب اربد حيث سبق وأن تم توفير تمويل له على شكل قرض مقدم من البنك بقيمة (19) مليون دولار تم توقيع اتفاقيته بتاريخ 10/6/2024، بحيث يصل التمويل الإجمالي لحوالي (30) مليون دولار.
يساهم المشروع في تحسين نظام الصرف الصحي بشكل مستدام وتخفيف الضغط على البنية التحتية بهدف توفير خدمات صرف صحي للبلدات والقرى المخدومة ضمن المشروع ولحوالي 200 ألف شخص ضمن (17) قرية في منطقة غرب اربد والمناطق المجاورة. كما تبلغ السعة الإجمالية للمحطة الجديدة 12,000 متر مكعب/يومياً، وسيتم تنفيذ المشروع على فترة أربع سنوات، بالإضافة إلى أنه سيتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها كمصادر مستدامة في ري الأراضي الزراعية المحيطة بالمحطة والأراضي المجاورة.
وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشكر للبنك والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم لهذا المشروع الخدمي، وعلى دعمهم المتواصل للأولويات التنموية للأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالت جريتشن بيري، المديرة الإقليمية لعمليات البنك في منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن فخورون جداً بتعاوننا المستمر مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأردن للمساعدة في تحسين خدمات الصرف الصحي في منطقة غرب إربد، ونشيد بجهود الحكومة الأردنية واستثماراتها المستمرة في البنية التحتية الأساسية.
ومن خلال العمل معاً، نحن ملتزمون بتحسين البنية التحتية البلدية في الأردن، وسيساعد مرفق الصرف الصحي الجديد في تقديم خدمات الصرف الصحي الأساسية لأول مرة للمجتمع المحلي واللاجئين السوريين، والمساهمة في سبل عيش سكان غرب إربد وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه في المنطقة".
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