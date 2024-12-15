الأردنية الهندي أول سيدة في الشرق الأوسط تتقدم لفحص 8 دان بالتايكواندو

سجلت نجمة المنتخب الوطني السابقة للتايكواندو نانسي الهندي، اسمها بحروف من ذهب، عندما سجلت إنجازا جديدا للتايكواندو الأردنية، من خلال تقدمها بفحص 8 دان جرى في كوريا الجنوبية .



وعادت الهندي أمس من العاصمة الكورية سيؤول، بعد أن تقدمت لهذا الفحص العالمي بمشاركة 10 سيدات فقط، لتكون أول سيدة في الشرق الأوسط والوطن العربي تتقدم لهذا الفحص المتقدم في لعبة التايكواندو.



وسبق للهندي وأن مثلت المنتخب الوطني لسنوات طويلة، وكانت مثالا للاعبة المتميزة فنية، والمتمتعة بالروح الرياضية العالية، قبل أن تواصل مشوارها بعد الاعتزال بحثا عن إنجازات جديدة، ليأتي تقدمها لفحص 8 دان مثالا على ذلك.



وقالت الهندي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنها تصر دائما على مواصلة البحث عن الإنجازات، مستمدة ذلك من شغفها الكبير بلعبة التايكواندو.



وأشارت الهندي التي انتخبت أخيرا في مجلس إدارة اتحاد التايكواندو إلى وجود عدد جيد من الفتيات في كوريا الجنوبية الحاصلات على حزام 8 دان، وعلى مستوى العالم هناك استرالية واحدة فقط حصلت على هذا الحزام، ما يجعلني أشعر بالسعادة كأردنية تبحث عن هذا الانجاز الفريد الذي سيسهم في مزيد من الإنجازات الأردنية في هذه اللعبة الرائعة.



ووجهت الهندي نصيحة للاعبي ولاعبات التايكواندو، بمواصلة العطاء والبحث عن التفوق في جميع الميادين، لافتة إلى أن الأردن يضم نخبة من المتميزين في هذه اللعبة، بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد اللعبة للجميع وفي مختلف مناطق المملكة.



واعتبرت أن سياسة اتحاد التايكواندو في التركيز أيضا على المواهب الناشئة يمنح المنتخبات الوطنية فرصة الاستمرار في تحقيق الانجازات عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا، معربة عن تفاؤلها بقدرة لاعبينا على المضي قدما مواصلة الصعود على منصات التتويج.



يشار إلى أن التايكواندو الأردنية تعد منجما للذهب، في ظل الميداليات الكثيرة التي حصدتها في البطولات الخارجية.

