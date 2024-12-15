الأردنية الهندي أول سيدة في الشرق الأوسط تتقدم لفحص 8 دان بالتايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجلت نجمة المنتخب الوطني السابقة للتايكواندو نانسي الهندي، اسمها بحروف من ذهب، عندما سجلت إنجازا جديدا للتايكواندو الأردنية، من خلال تقدمها بفحص 8 دان جرى في كوريا الجنوبية .
وعادت الهندي أمس من العاصمة الكورية سيؤول، بعد أن تقدمت لهذا الفحص العالمي بمشاركة 10 سيدات فقط، لتكون أول سيدة في الشرق الأوسط والوطن العربي تتقدم لهذا الفحص المتقدم في لعبة التايكواندو.
وسبق للهندي وأن مثلت المنتخب الوطني لسنوات طويلة، وكانت مثالا للاعبة المتميزة فنية، والمتمتعة بالروح الرياضية العالية، قبل أن تواصل مشوارها بعد الاعتزال بحثا عن إنجازات جديدة، ليأتي تقدمها لفحص 8 دان مثالا على ذلك.
وقالت الهندي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنها تصر دائما على مواصلة البحث عن الإنجازات، مستمدة ذلك من شغفها الكبير بلعبة التايكواندو.
وأشارت الهندي التي انتخبت أخيرا في مجلس إدارة اتحاد التايكواندو إلى وجود عدد جيد من الفتيات في كوريا الجنوبية الحاصلات على حزام 8 دان، وعلى مستوى العالم هناك استرالية واحدة فقط حصلت على هذا الحزام، ما يجعلني أشعر بالسعادة كأردنية تبحث عن هذا الانجاز الفريد الذي سيسهم في مزيد من الإنجازات الأردنية في هذه اللعبة الرائعة.
ووجهت الهندي نصيحة للاعبي ولاعبات التايكواندو، بمواصلة العطاء والبحث عن التفوق في جميع الميادين، لافتة إلى أن الأردن يضم نخبة من المتميزين في هذه اللعبة، بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد اللعبة للجميع وفي مختلف مناطق المملكة.
واعتبرت أن سياسة اتحاد التايكواندو في التركيز أيضا على المواهب الناشئة يمنح المنتخبات الوطنية فرصة الاستمرار في تحقيق الانجازات عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا، معربة عن تفاؤلها بقدرة لاعبينا على المضي قدما مواصلة الصعود على منصات التتويج.
يشار إلى أن التايكواندو الأردنية تعد منجما للذهب، في ظل الميداليات الكثيرة التي حصدتها في البطولات الخارجية.
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